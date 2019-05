Oggi è il compleanno di una delle storiche protagoniste della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Si tratta di Claudia Ruffo che compie 39 anni e detiene un record importante all'interno del prodotto televisivo in quanto è presente sin dalla prima puntata del 1996.

Un'artista poliedrica

Claudia è un'artista poliedrica che ha dimostrato di sapersi mettere a confronto con qualsiasi tipo di personaggio, ma il ruolo di madre e moglie sembra essere fatto su misura per lei.

Pubblicità

Pubblicità

Un esempio si ritrova nella figura di Silvia Maccari interpretata nella seconda stagione della Serie TV di Rai uno, intitolata "Il restauratore" che ha visto come protagonista l'attore Lando Buzzanca. Il personaggio di Angela Poggi in un 'Posto al sole' ha regalato tante emozioni al pubblico. Inoltre ha spiegato il vero significato dell'amore in quanto ha la protagonista ha voluto scegliere la persona giusta senza guardare al ceto sociale, finendo per andare contro la volontà del padre.

Chi è Claudia Ruffo - LetteraDonna - letteradonna.it

Renato sperava nella possibilità di un matrimonio tra Angela e Alessandro Palladini, ma si è dovuto ricredere dopo ciò che ha deciso la figlia. Indimenticabile è la scena in cui Angela esce dalla chiesa e fugge in moto con Franco. Quell'immagine è il simbolo del vero amore che fa sognare lo spettatore.

Il legame stretto con i protagonisti della longeva soap opera di Rai tre

Claudia Ruffo si era presa un periodo di pausa dalla soap opera per poi fare ritorno in pianta stabile nel 2010.

Pubblicità

Si è creata un ottimo rapporto tra i componenti storici del cast di Un posto al sole con la nascita di amicizie importanti. In particolare dai social si è potuto notare il grande affetto tra due colleghe come Claudia Ruffo e Ilenia Lazzarin che da molti anni lavorano insieme, condividendo momenti indimenticabili della loro esistenza. Sulla sua pagina Instagram, l'attrice ha pubblicato delle foto in compagnia dei colleghi di set come avvenuto nel caso di Ilenia Lazzarin e Miriam Candurro.

Trame Upas: un rapporto in crisi per i coniugi Boschi

Nelle recenti puntate di Un posto al sole il rapporto tra Angela e Franco sta attraversando un periodo di crisi dopo che hanno dovuto fare i conti con il ritorno di Prisco deciso a mettere in atto la propria vendetta nei confronti dei due coniugi. Nonostante l'arresto del camorrista, si sono creati ulteriori problemi per via della presenza di Ciro alla terrazza e Franco, dopo aver scoperto la verità, si è scagliato contro il pugile accusando la moglie di non avergli svelato quanto stava accadendo.