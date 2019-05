Continua il successo della serie televisiva 'Mentre ero via', diretta da Michele Soavi che vede come protagonista Vittoria Puccini in un momento molto importante nella sua carriera lavorativa. In questa annata, l'attrice si è divisa tra il mondo della fiction e del cinema. Il cast di questo prodotto televisivo vanta comunque la presenza di molti attori di un certo rilievo come Stefania Rocca e Francesca Cavallin senza dimenticare un artista di grande esperienza come Mariano Rigillo.

Stasera in tv, Mentre ero via: trama e anticipazioni del 18 aprile - viagginews.com

Un altro protagonista di questa Serie TV porta il nome di Giuseppe Zeno che rappresenta una garanzia per il successo della Rai come ha dimostrato nel corso di questi anni. Ne sono esempi 'Il paradiso delle signore' e 'Scomparsa'. Siamo però giunti al termine della fiction, composta da sei appuntamenti ed iniziata alla fine del mese di marzo: in tutte le circostanze in cui è andata in onda ha sempre ottenuto uno share rilevante. Vediamo cosa succede nell'appuntamento finale che sarà trasmesso sul piccolo schermo il 9 maggio, regalandoci nuovi colpi di scena.

Pubblicità

Gli spoiler dell'episodio di giovedì svelano che arriverà un momento importante per i personaggi principali, giunti inevitabilmente alla resa dei conti. Le anticipazioni rivelano che ogni nodo verrà al pettine, dopo che Monica è stata costretta a superare molti ostacoli per via di una serie di bugie che le sono state raccontate.

Si delinea il quadro della situazione nella vita della Grossi

Verrà svelata la realtà dei fatti e, di conseguenza, si scoprirà ciò che c'è di vero e di falso in merito a un passato tormentato nella vita della signora Grossi.

La donna verrà a conoscenza di ciò che è accaduto e farà i conti con la verità tanto cercata in tutto questo tempo. Monica si è trovata alle prese con continui ribaltoni che l'hanno costretta a cambiare idea in diverse occasioni in merito a determinate persone. La Grossi potrà dirsi felice per il fatto che la verità comincerà a delinearsi, permettendole un quadro chiaro della vicenda.

Un nuovo capovolgimento di fronte per la protagonista, alle prese con una scoperta inaspettata

Monica ritroverà la memoria, ma continuerà a essere affranta da misteriose scomparse e scoperte sorprendenti.

Pubblicità

La donna verrà a conoscenza del nome del colpevole e si renderà conto della propria innocenza. Fino alla fine ci saranno continui stravolgimenti che potrebbero nascondere un ulteriore retroscena. Il capovolgimento di fronte darà la possibilità a Monica di ritrovare completamente i suoi ricordi, ma questo cambiamento coinciderà con una rivelazione pesante a seguito della quale dovrà cominciare un confronto importante.