Al settimanale 'Chi' l'ex corteggiatore Emanuele Trimarchi la rilasciato delle dichiarazioni che saranno pubblicate domani. Le sue rivelazioni riguardano le due manager di Pamela Prati, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. La Prati nell'ultimo mese è finita al centro delle notizie di Gossip per il suo presunto matrimonio Mike Caltagirone, uomo che nessuno conosce e che in molti hanno ipotizzato non esistere. Alcuni giorni fa è arrivata la notizia dell'annullamento del matrimonio e parte della donna non c'è stata più alcuna dichiarazione.

Emanuele Trimarchi di U&D parla della Prati : 'E' entrata nella setta come me'

Ad intervenire è stato proprio un volto noto di Uomini e donne, che ha spiegato come le due manager lo avrebbero plagiato e molto probabilmente hanno fatto lo stesso con la showgirl.

Trimarchi: 'Ho collaborato con le manager della Prati ed è stato l'anno più brutto della mia vita'

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha confessato di aver lavorato per un anno intero con la Perricciolo e la Michelazzo e di aver perso nel corso di questo tempo diverse occasioni e la possibilità di andare avanti con la propria carriera.

Secondo quanto rivelato dal ragazzo, le due donne avrebbero deciso chi doveva frequentare, come si doveva vestire e addirittura gli impedivano di usare il suo cellulare. ' Mi sono affidato a loro perchè ero giovane e non avevo esperienza. Loro prima prendono la tua fiducia e poi ti manipolano psicologicamente. Mi privavano di uscire di casa e fare foto con i fan. Loro non volevano che la storia con Anna andasse avanti ed alla fine ci hanno fatto lasciare' dice Emanuele.

L'ex di Anna Munafò parla di Pamela Prati

Il ragazzo ha riferito di non aver denunciato perchè aveva paura di Pamela, ma non ha voluto spiegare bene cosa volesse dire. Secondo quanto raccontato da Emanuele, le due manager davano solo 500 euro ad ogni serata a Trimarchi, quando poi lui ha scoperto che chiudevano contratti per più di 3.000 euro. 'Una volta mi hanno offerto 100 euro al mese per indossare un braccialetto ed io mi sono rifiutato. Loro hanno chiamato mia madre dicendone di ogni' riferisce l'ex corteggiatore.

L'uomo ha riferito di aver mandato un video a Pamela Prati in cui derideva Anna e lei lo ha inviato alla diretta interessata. In seguito il filmato è finito in giro per il web e lui ha perso il suo lavoro. Da quel giorno in poi l'ex di Anna racconta di aver bloccato le manager ed ha iniziato a ricostruire a poco a poco la sua vita. Emanuela ha poi concluso dicendo che la Prati è entrata nella 'setta' dando fiducia alle due donne. 'Anche lei è vittima del mondo che ha massacrato me.

Spero riesca ad uscirne presto' racconta. Le dichiarazioni hanno molto colpito il popolo del web. Non resta che attendere per scoprire se la Perriciolo o Eliana risponderanno alle accuse.