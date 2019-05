Ieri sera, durante la puntata di Live, c'è stato un botta e risposta a distanza tra due donne che non hanno mai nascosto la poca simpatia che nutrono l'una nei confronti dell'altra. Mentre su Canale 5 Barbara D'Urso diceva di non aver letto l'intervista che Selvaggia Lucarelli ha fatto a Pamela Perricciolo per "Il fatto Quotidiano", la giornalista le rispondeva piccata sui social network con la sua solita vena pungente.

La D'Urso punzecchia la Lucarelli su Canale 5

Nel corso della puntata di Live-Non è la D'Urso del 29 maggio, è stata tirata in ballo spesso l'intervista esclusiva che Pamela Perricciolo ha rilasciato a Selvaggia Lucarelli per "Il fatto Quotidiano".

La confessione che la manager ha fatto sul caso di Pamela Prati, è stata presa in considerazione dalla conduttrice di Canale 5 in un modo un po' particolare: a chi le ricordava chi fosse l'autrice di questo botta e risposta, infatti, la padrona di casa ha risposto che lei ha legge soltanto il sito del giornale e non il cartaceo.

Dialogando con Vladimir Luxuria sulla voce che voleva quest'ultima contattata all'ultimo momento per entrare come ospite al Grande Fratello dopo lo stop di Mediaset all'ingresso di Eliana Michelazzo nella Casa, "Carmelita" non ha nascosto la poca simpatia che nutre nei confronti della giornalista che ha firmato l'articolo nel quale era contenuta questa indiscrezione.

Selvaggia Lucarelli a Barbara D'Urso: 'Ripigliati, Eliana fa una figura migliore di te'.

"Questa è una cattiveria sulla quale sia io che Vladimir sorridiamo, poi lei è qui e può testimoniare", ha detto Barbara davanti alle telecamere.

Quando l'ex parlamentare ha puntualizzato che è stata la Perricciolo a lanciare questa "fake news" e non la Lucarelli, la presentatrice ha detto: "Ah, io non ho letto l'intervista perché leggo solo il sito del quotidiano, non il cartaceo".

La risposta seccata di Selvaggia su Instagram

Proprio mentre era ancora in corso la puntata di Live su Canale 5, la Lucarelli ha usato i social network per replicare alle cose inesatte che avrebbe detto la D'Urso sul suo lavoro.

Oltre a non essere mai citata direttamente come autrice dell'intervista in cui Pamela Perricciolo ha confessato le sue colpe sul "caso Prati", a dare fastidio a Selvaggia è stata la scusa che ha usato la conduttrice per giustificare la sua disinformazione su questo articolo in particolare.

"Barbara, ascolta. La mia intervista è uscita solo sul cartaceo, non puoi averla letta sul sito del Fatto perché non è mai uscita lì".

La pungente giornalista, infine, si è rivolta ancora alla sua "rivale" lanciandole una frecciatina non di poco conto: "Ripigliati.

Eliana Michelazzo sta facendo una figura migliore di te".

Insomma, che tra le due donne non ci sia simpatia lo si sapeva da tempo ed oggi ne abbiamo avuto la conferma assistendo a questo botta e risposta velenoso a distanza sul caso che è sulla bocca di tutti da mesi.