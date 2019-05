Nella puntata odierna di Uomini e donne abbiamo visto che Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni, mentre Klaudia Poznanska si è ritrovata a dover incassare il 'no' del tronista. Dopo un percorso durato tre mesi, la giovane romana è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori e del pubblico di Maria di Filippi, tanto che le parole utilizzate dalla corteggiatrice prima di abbandonare lo studio, hanno commosso tutti, compreso Andrea, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime.

Nonostante la delusione per quanto accaduto, Klaudia non si è arrabbiata, ma ha utilizzato solo belle parole nei confronti del giovane pugliese, al quale non ha nascosto i sentimenti di profondo affetto che la legano a lui, augurandogli il meglio nel prosequio del suo percorso con Natalia.

Klaudia non è la scelta di Andrea, lei in lacrime: 'Qui dentro sono cresciuta'

Emozioni e lacrime hanno contraddistinto la scelta di Andrea Zelletta andata in onda oggi pomeriggio su canale 5.

Uomini e donne, Klaudia in lacrime dopo il 'no' di Andrea: 'Qui sono cresciuta'

A stupire i telespettatori e il pubblico in studio la reazione della non scelta Klaudia la quale, prima di lasciare definitivamente lo studio di Maria De Filippi, non solo si è sciolta in lacrime, ma ha usato parole tenere e commoventi nei confronti del tronista. Anche Andrea non è riuscito a mascherare la commozione di fronte alle parole dolci della corteggiatrice, che ha dichiarato di volergli comunque bene e ringraziandolo per averla fatta crescere durante il loro percorso a U&D.

'Non ti posso volere male, sarei ipocrita' ha dichiarato Klaudia tra le lacrime, commovendo tutti i presenti. Parole mature e sagge per una ragazza di soli diciannove anni, così come sottolineato anche da Giulia Cavaglià, che le ha espresso tutto il suo apprezzamento per come ha gestito questo particolare e difficile momento.

Uomini e donne, Klaudia commuove tutto lo studio dopo il 'no' di Zelletta

Klaudia nonostante l'amarezza, ha voluto quindi concludere nel migliore dei modi la sua esperienza a Uomini e donne e le parole utilizzate nei confronti di Andrea ne sono la testimonianza.

Da ragazza matura, ha messo da parte la rabbia e ha dato libero sfogo ai suoi sentimenti, augurando a Zelletta il meglio possibile. Prima che lasciasse lo studio, anche Zelletta ha avuto parole forti nei confronti di Klaudia. In lacrime, il tronista ha dichiarato che non dimenticherà mai il percorso fatto con la corteggiatrice, sicuro che entrambi ricorderanno questa esperienza con il sorriso, visto il profondo affetto che li lega. Dopo le belle e dolci parole della Poznanska, Andrea ha quindi comunicato la sua decisione a Natalia e i due, sotto una pioggia di petali rossi, si sono baciati e abbracciati a lungo.

Attesa ora per scoprire cosa succederà nella puntata di domani, dove sarà Giulia Cavaglià a dover decidere con chi uscire dal programma tra Giulio e Manuel.