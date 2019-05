Ma Pamela Prati non stava male? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip nelle ultime ore, soprattutto da quando la sua agente ha pubblicato un video su Instagram nel quale la si vede saltellare e ridere di gusto. Eliana Michelazzo, al termine della puntata di 'Live-Non è la D'Urso', dove si è parlato di lei e non solo, ha condiviso sul suo profilo un paio di Stories: una nella quale ha risposto in modo ironico agli attacchi che ha ricevuto, l'altra nella quale ha fatto un errore grammaticale quando si è rivolta in malo modo a chi punta il dito contro di lei.

'Pamy, ma sei plagiata? Scusami, ma ti devi vestire come dico io', ha esordito con questa battuta Eliana Michelazzo nel video che ha pubblicato su Instagram pochi minuti dopo che è finita la puntata di 'Live-Non è la D'Urso' nella quale si è parlato a lungo del matrimonio fantasma di Pamela Prati.

La showgirl, che a detta della sua agente Perricciolo stava male a tal punto da dover rinviare le nozze con Mark Caltagirone, ha risposto scherzando: 'Plagiatissima, scappo! Eli, scusami, mi stai plagiando'.

Chi ha visto questa Stories che la romana ha pubblicato in rete l'altra sera, non ha potuto non notare che la sessantenne saltellava sul marciapiede, rideva e sembrava tutto tranne che una persona che sta soffrendo per gli attacchi che ha ricevuto.

Nelle scorse ore il settimanale 'Chi' ha anche svelato che la sarda avrebbe fatto recapitare a Mediaset un certificato medico per giustificare il rinvio del suo matrimonio;

Durante l'ultima puntata del programma condotto da Barbara D'Urso è stato anticipato che sabato, 11 maggio, la Prati dovrebbe tornare in tv: pare che Silvia Toffanin sia pronta ad accogliere nuovamente in studio Pamela per avere dalla sua viva voce dei chiarimenti sul perché le nozze sono state rimandate a data da destinarsi (Roberto D'Agostino ha sostenuto che la donna non si presenterà in studio).

Lo scivolone di Eliana fa sorridere il web

Dopo aver scherzato con Pamela Prati sul plagio che lei e la Perricciolo le starebbero facendo a sua insaputa, Eliana Michelazzo ha usato Instagram per rivolersi direttamente a chi l'ha accusata di recente, e l'ha fatto con un tono piuttosto stizzito.

'Sono davvero preoccupata, perché mi dispiace, abbiamo giocato, ma vi rendete conto? Ma quante str... dicete? Ma vergognatevi!'.

Il palese errore grammaticale che ha fatto l'agente (al posto di 'dite' ha detto 'dicete'), ha scatenato l'ilarità degli utenti che hanno ascoltato le sue parole.

Oltre a prendere in giro bonariamente Eliana per la gaffe di cui si è resa protagonista, in molti si sono domandati: perché ieri sera non era in studio da Barbara D'Urso per difendere l'amica Pamela dalle tante accuse?