L'ex fidanzato di Valentina Vignali, Stefano Laudoni ha fatto sapere sui social di aver querelato la Vignali a causa di alcune frasi diffamatorie nei suoi confronti, enunciate da quando fa parte del Grane Fratello. Pare infatti che Valentina avrebbe riferito ai suoi coinquilini che l’ex fidanzato faceva uso di sostanze stupefacenti e che frequentava transessuali.

Durante questa stagione del reality show Grande Fratello, Valentina Vignali si è lasciata andare più e più volte a delle dichiarazioni anche particolarmente offensive nei confronti dell'ex fidanzato e giocatore di basket Stefano Laudoni.

Grande Fratello: Valentina Vignali querelata dall'ex fidanzato Stefano Laudoni

La cestista infatti, oltre a rendere noto come i due si sono lasciati, ha dichiarato anche che faceva uso di sostanze stupefacenti e che ha avuto delle relazioni con persone transessuali.

Di recente il giocatore di basket ha fatto sapere ai suoi fan su Instagram di aver denunciato per diffamazione la sua ex compagna appunto per via delle frasi poco lusinghiere nei suoi confronti. Nel post pubblicato da Laudoni, troviamo scritto che non ha avuto scelta se non quella di "agire giudizialmente per la tutela dei miei diritti e della mia professione".

Ha fatto inoltre sapere che il suo avvocato ha tutti i documenti necessari per poter avviare una pratica legale nei confronti della Vignali. Precedentemente l'ex fidanzato aveva già querelato la cestista invitandola ad astenersi da comportamenti lesivi del suo onore e della sua reputazione. A quanto pare il primo avviso non è bastato.

Grande Fratello 16, Malgioglio contro Valentina Vignali: 'Rischi una querela'

Guai in vista quindi per la Vignali.

A quanto pare, non solo l'ex fidanzato Stefano Laudoni è intenzionato ad agire legalmente. Di fatti, nell'ultima puntata del reality show, la bella Valentina ha anche scatenato l'ira del giudice Cristiano Malgioglio in seguito ad alcune affermazioni sempre diffamatorie pronunciate nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne Soleil Sorgè.

La cestista nell'ultima puntata del Grande Fratello ha affermato che Soleil ha avuto numerose relazioni con molti giocatori della serie A e che l'ha saputo grazie ad alcuni suoi amici.

Questo ha fatto infuriare parecchio Malgioglio, la cui risposta non si è fatta attendere. "Le tue parole sono da querela", ha tuonato il giudice contro la cestista.

A quanto pare dunque Valentina Vignali potrebbe trovarsi in guai seri dopo che il reality show si sarà concluso. Ciò nonostante la cestista sembra abbastanza sicura di se e non è intenzionata a ritirare tutte le frasi diffamatorie dette nelle ultime settimane, sia nei confronti dell'ex fidanzato, Stefano, ma anche nei riguardi dei vari coinquilini della casa più spiata d'Italia.