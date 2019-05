Durante la quinta puntata di ieri sera della sedicesima edizione del Grande Fratello (il reality show di Mediaset in onda ogni lunedì su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso e dagli opinionisti televisivi Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio), la concorrente Francesca De Andrè ha visto per la prima volta le foto, pubblicate dal settimanale Oggi, nelle quali il suo fidanzato Giorgio esce dal portone di casa della De André, in compagnia di una bionda, il cui nome è Rosi.

Grande Fratello 2019: presunto tradimento di Giorgio, il fidanzato di Francesca De Andrè

La nipote di Fabrizio De Andrè ha commentato a caldo queste foto e la prima cosa che le è venuta in mente è stata: "Che schifo". Poi, visibilmente arrabbiata per quanto visto ha dichiarato che si è sentita parte di un film. Poi ha iniziato a fare tantissime domande alla D'urso per capirne di più sulla situazione. In particolare, ha chiesto alla conduttrice napoletana se il suo fidanzato avesse fatto già qualche dichiarazione in merito alla questione e poi ha iniziato a fare domande su questa bionda che non ha mai visto. Inoltre ha aggiunto che ci sono donne come questa Rosi che non hanno un briciolo di dignità ad andare a casa di Francesca, senza nessuna vergogna.

Alla De Andrè viene la nausea e la tachicardia alla vista delle foto compromettenti

In merito al fatto che Rosi possa solo essere un'amica di Giorgio, la De Andrè ha replicato dicendo che anche se è solo un'amica, comunque non doveva permettersi di portarla a casa sua e soprattutto la donna doveva avere la dignità di non salire a casa di Francesca. Poi, ha iniziato ad insultare la donna, per l'acconciatura e il modo in cui era vestita. Successivamente, Francesca ha affermato di non aver ancora realizzato quanto visto nelle foto e poi ha detto che vedendo le foto le è venuta la nausea e le stava venendo da vomitare, oltre ad avere la tachicardia.

Poi, quando la D'Urso ha chiesto alla De Andrè se volesse dire qualcosa a Rosi, la concorrente del Gf ha dichiarato che per lei questa Rosi è una X e che in questo caso non dà la colpa alle donne. Mentre su Giorgio ha dichiarato che evidentemente non è un uomo, in quanto un uomo non si comporta in questo modo. Poco dopo, ha detto agli altri inquilini della casa più spiata d'Italia di voler dare fuoco a Giorgio o a Rosi.

Ora per scoprire ulteriori novità riguardo alla vicenda del presunto triangolo amoroso tra Francesca De Andrè, il fidanzato Giorgio e la presunta amante Rosi, non ci resta che aspettare in questi giorni.

Infatti, Giorgio e Rosi potrebbero rispondere a tutte le frasi dette dalla nipote di Fabrizio De Andrè e potrebbero dunque smentire o confermare la presunta relazione. Inoltre, c'è anche la possibilità che Barbara D'urso possa ospitarli in studio a Pomeriggio Cinque o Domenica Live per fargli spiegare la loro versione dei fatti.