Dopo l'ultima diretta di ''Live-non è la D'Urso'', programma condotto da Barbara D'Urso, il talk show Uomini e donne è finito al centro di una bufera mediatica senza precedenti. In tale occasione alcuni esponenti del sito Dagospia hanno accusato il programma della De Filippi di essere "pettinato".

Pubblicità

Pubblicità

Secondo tale esponente, infatti, la produzione terrebbe sotto controllo le dinamiche che si verificano nel corso delle varie puntate. Su questo argomento si è espressa la presentatrice in prima persona. Ad ogni modo, dopo un po' di tempo, ha sentito la necessità di fornire la sua testimonianza anche un'ex tronista di Uomini e Donne, stiamo parlando di Elga Enardu. La donna ha negato ogni tipo di copione per i concorrenti.

Maria De Filippi difende in prima persona il programma di 'Uomini e Donne' dalle accuse di Dagospia

Non è affatto la prima volta che Uomini e Donne finisce al centro di una bufera mediatica così consistente.

Uomini e Donne accusato di essere pilotato, Elga Enardu svela: 'Nessun copione'

Molte volte, infatti, la trasmissione è stata accusata di essere truccata e costruita. In questa circostanza, però, è intervenuta direttamente la padrona di casa. Maria De Filippi, infatti, ha scritto una lunga lettera al responsabile di Dagospia in cui ha difeso il suo programma. La donna ha detto che non c'è nulla di costruito nelle sue trasmissioni. Se qualche concorrente prende in giro tutti è responsabile solo e unicamente lui stesso delle sue azioni.

Pubblicità

La moglie di Maurizio Costanzo ha, inoltre, anche chiesto che le venissero fornite le generalità della persona che ha mosso accuse così gravi in modo da poter risolvere la questione nelle sedi opportune.

L'ex tronista Elga Enardu commenta la vicenda e fornisce la sua testimonianza

Ad ogni modo, dopo tale avvenimento, anche altre persone hanno sentito il bisogno di difendere la trasmissione. Oltre a Karina Cascella, che per anni è stata opinionista fissa all'interno dello studio, anche un'ex tronista ha deciso di testimoniare.

Si tratta di Elga Enardu, sorella di Serena: la ragazza ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha spiegato il suo punto di vista in merito al programma e a tutto quello che è accaduto in questi giorni.

L'ex tronista ha smentito categoricamente ogni accusa. La ragazza ha spiegato che non esiste nessun copione all'interno della trasmissione. La produzione lascia completamente liberi i vari concorrenti in modo da farli agire come ritengono più opportuno.

Pubblicità

Elga ha detto: "La redazione e la produzione non hanno mai provato neanche trasversalmente a indirizzarmi". Insomma, le parole della Enardu sono state alquanto dirette e concise. Questo basterà per mettere a tacere tutte le malelingue che girano sul conto del programma?