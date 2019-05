La famosa soap spagnola "Una vita", nata da un'idea dell'autrice Aurora Guerra, continua a stupire il pubblico con colpi di scena a ripetizione. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese svelano che Blanca Dicenta, in preda alla disperazione per non aver trovato il figlio Moises dopo averlo dato alla luce, minaccerà la madre.

Ursula, infatti, verrà accusata dalla primogenita di essere la responsabile della scomparsa del nipote.

Diego aggredito da un gruppo di briganti, Blanca viene portata in ospedale

Nelle prossime puntate in onda in Italia, Blanca entrerà in travaglio in un momento a dir poco complicato, ovvero quando, durante la sua fuga con Diego, verrà aggredita da un gruppo di briganti. Il giovane durante lo scontro con i malviventi precipiterà in dirupo, mentre la primogenita di Ursula, rimasta sola e in condizioni precarie, riuscirà a mettere al mondo il suo bambino.

Spoiler Una Vita: Blanca aggredisce la madre Ursula.

Dopo aver partorito, però, la moglie di Samuel perderà i sensi, e quando si risveglierà apprenderà da una sconosciuta che il figlio che portava in grembo è morto alla nascita. Blanca, quando si ritroverà tra le braccia il corpo senza vita di una bambina, pretenderà delle spiegazioni dalla donna che le ha prestato soccorso, convinta di aver avuto un maschietto. A questo punto la giovane Dicenta verrà portata in ospedale, e quando incontrerà Diego (anche lui ricoverato dopo l'assalto dei briganti) gli rivelerà che qualcuno ha scambiato il loro figlio con il corpicino senza vita di una bambina.

Ursula minacciata dalla figlia, Leonor crede alla moglie di Samuel

Il racconto di Blanca non convincerà affatto il cognato e così, disperata, quando lascerà la struttura ospedaliera, la donna si recherà in tutta fretta da Ursula e si scaglierà contro di lei, affermando che solo la madre avrebbe potuto operare lo scambio di neonati.

La moglie di Samuel, oltre a fare presente alla Dicenta di essere disposta a tutto pur di dimostrare che è implicata nella sparizione del suo piccolo erede, aggiungerà che gli uomini che l'hanno aggredita insieme a Diego lo hanno fatto dietro suo ordine.

L'ex governante, dopo aver negato tutte le accuse della figlia, verrà assalita proprio da quest'ultima che le punterà anche un coltello alla gola. Per fortuna Samuel arriverà in tempo per fermare la consorte.

Blanca, traumatizzata per quanto accaduto, durante la notte rimarrà vittima di preoccupanti deliri, infatti avrà la sensazione di aver sentito il pianto di un neonato, e lo cercherà invano in casa senza riuscire a trovarlo. Intanto Leonor, dopo essere venuta a conoscenza del lutto che ha colpito la famiglia di Ursula, sarà l’unica a schierarsi dalla parte di Blanca quando l'amica le dirà di essere sicura che il suo bambino sia ancora vivo.