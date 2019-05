Nelle prossime puntate della nota soap opera spagnola Il Segreto, in onda su Canale 5, ci saranno diverse novità interessanti. Alcuni spoiler riguardano Gonzalo Castro, interpretato dall'attore Jordi Coll, il quale tornerà a Puente Viejo dopo molto tempo per assicurarsi delle condizioni di salute dei figli Beltran ed Esperanza, i quali hanno avuto un incidente in automobile. In seguito Maria Castañeda non sarà molto disponibile nei confronti di suo marito e confesserà a Raimundo che non è convinta di riappacificare con un uomo che ha avuto il coraggio di abbandonare lei e i suoi figli per svariati mesi a causa del suo lavoro con i 'bisognosi'.

Il Segreto, spoiler: Gonzalo torna a Puente Viejo per i suoi figli.

Gonzalo accetta il patto

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Gonzalo accetterà l'offerta di Fernando Mesia e deciderà di abbandonare Maria e i suoi figli, Esperanza e Beltran, in cambio di due milioni di pesetas, accertandosi poi che la donna non venga mai a sapere nulla del patto. Poi Castro avvertirà Mesia che se in futuro dovesse far del male alla sua famiglia, lui tornerebbe immediatamente in Spagna. Successivamente Gonzalo affermerà di non aver mai smesso di provare dei forti sentimenti per Maria, ma non riuscirà (almeno per il momento) ad avere una riappacificazione con la donna. Successivamente la Castañeda dirà a Gonzalo di rispettare la sua decisione di non sentirlo e non vederlo per un determinato periodo di tempo.

Pubblicità

Gonzalo saluta i figli e Maria

Gonzalo saluterà i suoi due figli, Beltran ed Esperanza, ma l'uomo sarà notevolmente angosciato e turbato per tale motivo. Poi il Castro porgerà i suoi saluti a Maria e le annuncerà che tornerà non appena tutte le umiliazioni e le ferite create saranno superate. Successivamente Gonzalo dirà grazie a Fernando per aver salvato la vita dei suoi due figli, ma non sarà molto convinto che l'uomo sia veramente cambiato. Non resta che attendere le prossime puntate della soap opera spagnola per capire se la separazione tra Maria Castañeda e Gonzalo Castro sia veramente definitiva o meno.

Dove guardare le puntate de Il Segreto in streaming online

In attesa dei nuovi episodi de Il Segreto, si ricorda che tutte le puntate già trasmesse possono essere guardate in streaming online registrandosi gratuitamente sulla piattaforma ufficiale MediasetPlay.it. Oltre alle puntate già trasmesse, nel sito dedicato sono presenti anche alcune trame e molti video che riguardano diverse anticipazioni delle prossime puntate in onda su Canale 5.