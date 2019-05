La famosa soap opera Il Segreto riserva molte entusiasmanti novità. In merito alle puntate che verranno trasmesse dal 5 all'11 maggio, alcune anticipazioni riguardano Elsa Laguna, la quale si assumerà tutta la colpa del furto avvenuto alla locanda di Marcela e Matias. Poi la Laguna lascerà Puente Viejo e troverà riparo in una casa disabitata fuori dal paesello. In seguito, Don Berengario e Don Anselmo andranno a cercarla ma non riusciranno a trovarla.

Maria riceve una richiesta di riscatto

Nelle prossime puntate de Il Segreto, come detto in onda dal 5 all'11 maggio, a Punte Viejo tutti i cittadini saranno notevolmente adirati e arrabbiati con Elsa, incluso Isaac: per tale motivo Antolina sarà parecchio euforica e soddisfatta. Onesimo si dimenticherà di acquistare le castagne per la 'festa dei defunti', ma per fortuna Paco riuscirà a risolvere la situazione.Maria riceverà improvvisamente una richiesta di riscatto dai sequestratori di Alfonso ed Emilia.

In seguito, la donna inizierà a temere che dietro il rapimento dei due ci sia Fernando. Poi anche Raimundo sospetterà dell'uomo. Successivamente Julieta cercherà di convincere Pilar, una donna ormai sola con un bambino malato, a denunciare Eustaquio Molero, il colpevole dell'improvvisa epidemia che ha colto Las Lagunas. Nel frattempo Elsa rifiuterà l'accoglienza di Don Anselmo e non andrà in parrocchia, ma continuerà a dormire nella casa disabitata.

In seguito anche Fe si recherà dalla Laguna per convincerla a tornare insieme a lei a Puente Viejo, ma la donna non accetterà la proposta ricevuta. Poi Adela confesserà inaspettatamente a Julieta e Irene di soffrire di crisi di panico.

Fernando nega di essere coinvolto nel sequestro di Emilia e Alfonso

Fernando negherà di essere il responsabile del rapimento di Alfonso ed Emilia. Poi Prudencio riceverà il comando dal Mesia di controllare Raimundo e Maria.

In seguito Onesimo chiederà a Paco se vorrà essere suo socio nell'acquisto di un'agenzia di pompe funebri. Nel frattempo Fernando proporrà a Raimundo e Maria di cedere alcuni dei possedimenti di Francisca per saldare il riscatto di Alfonso ed Emilia, ma l'Ulloa Senior imprevedibilmente non accetterà il consiglio e Maria sarà parecchio irritata. In seguito Elsa riceverà improvvisamente la visita di Isaac. Poi le donne di Puente Viejo cercheranno un modo per aiutarla.

Successivamente Julieta instaurerà un forte legame con Pilar. Intanto Isaac chiederà ad Antolina di ospitare Elsa nella loro casa e le dirà che la donna la aiuterà nelle faccende di casa. Antolina inizialmente sarà turbata dalla richiesta, ma in un secondo momento accetterà di accogliere la donna.