Nel corso di questa settimana, negli episodi di Un posto al sole verrà finalmente svelato ogni dettaglio su Tommaso e la sua morte, inoltre sarà dato ampio spazio alle vicende di Franco e Angela. Di seguito le anticipazioni e le trame dettagliate delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 6 al 10 maggio.

La verità su Tommaso

Nella puntata di lunedì 6 maggio, Leonardo confiderà a Filippo e Roberto in che rapporti era con Tommaso.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), Michele (Alberto Rossi) e Mimmo (Antonio Fattorusso)

Michele farà un invito a cena al professor Scaglione per mostrargli tutta la sua stima e la sua solidarietà. Mimmo non rinuncerà all'idea di rivedere Rossella e farà un nuovo tentativo per rivederla. Cinzia giungerà in lacrime da Guido, disperata per la richiesta di sfratto.

Nella puntata di martedì 7 maggio, Ferri divorato dai sensi di colpa per la morte di Tommaso, proverà a riconciliarsi con quel figlio che in vita non aveva mai accettato. Resosi conto che Rossella non ha alcuna intenzione di avere a che fare con lui, Mimmo, deluso e ferito, si farà trascinare dall'amico Maurizio sulla cattiva strada. Guido si renderà conto di aver sottovalutato le condizioni di Cinzia.

Filippo torna a casa

Nella puntata di mercoledì 8 maggio, Raffaele verrà preso dallo sconforto a causa della lontananza dei figli, tuttavia una visita gli donerà nuovamente entusiasmo e buonumore. Seppur contento dell'entusiasmo di Alice a Londra, Andrea inizierà a essere preoccupato per alcuni comportamenti della figlia. Ferri scoprirà un lato del carattere di Tommaso di cui non era a conoscenza, nel frattempo Filippo deciderà di fare ritorno a Napoli.

Nella puntata di giovedì 9 maggio, Angela si recherà con la madre al Centro Ascolto, senza sapere che Constantin, lo sgherro di Gaetano Prisco, la sta pedinando con insistenza per studiarne gli spostamenti e poterla aggredire. Prima di partire, Patrizio avrà un accorato confronto con la sua ormai ex ragazza, Rossella. Intenzionato a mostrarsi un padre attento e presente, Andrea si troverà suo malgrado a dover affrontare una giornata di shopping intenso insieme ad Alice: il tutto sarà orchestrato dalla furbissima Marina.

Venerdì 10 maggio: Ciro salva Angela

Ciro riuscirà a sventare l'aggressione ai danni di Angela e si metterà ad indagare per capire se dietro tale vile gesto si nasconda Gaetano Prisco. Diego sarà ansioso di trasferirsi nel suo nuovo appartamento e prima di farlo avrà un duro scontro col padre. Vittorio deciderà di rispettare i tempi di Alex, ma i suoi modi sortiranno l'effetto opposto e aumenteranno le insicurezze della ragazza.