Non mancheranno nuovi entusiasmanti colpi di scena nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni della prossima settimana annunciano che la 'pettegola' di Puente Viejo, ovvero Dolores, finalmente vedrà realizzare uno dei suoi sogni dato che suo figlio Hipolito Miranar le comunicherà per telefono che Gracia ha messo al mondo la loro bambina.

Elsa Laguna invece rischierà di morire per mano di Antolina, che la avvelenerà fino a farla rimanere senza energia. Per fortuna l’ex fidanzata di Isaac Guerrero si salverà grazie all’intervento di Consuelo.

Matias preoccupato, Fernando smaschera Maria

Le trame degli episodi, che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da domenica 19 a sabato 25 maggio 2019, ci dicono che un uomo cercherà di far girare a Puente Viejo delle banconote false.

Spoiler Il Segreto, fino al 25 maggio: Dolores diventa nonna, Elsa in pericolo

Intanto Matias avrà il timore che il piano che hanno architettato Isaac ed Elsa contro Antolina potrebbe non andare a buon fine. Il marito di Marcela si preoccuperà ulteriormente quando la Laguna avrà numerosi malesseri fisici. In seguito Severo preparerà una strategia per prendere le difese degli abitanti di Las Lagunas. Dopo aver aperto il doppio fondo presente nella cassaforte di Francisca, Fernando verrà a conoscenza che Maria non ha avuto una crisi coniugale con il marito Gonzalo quando vivevano a Cuba.

La Castaneda si accorgerà subito che il Mesia ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Matias convincerà il Guerrero a non svelare la sua alleanza con Elsa. Nel frattempo il sergente Meliton troverà dei soldi falsificati nell’emporio di Dolores, facendo disperare la donna. Elsa accetterà di fare una passeggiata nella piazza del paese insieme ad Antolina nonostante il dottor Zabaleta le abbia consigliato di riposarsi. Fernando negherà a Maria di avercela con lei mentre Paco e Onesimo penseranno di abbandonare la loro attività di pompe funebri aperta da poco.

Elsa avvelenata da Antolina, Dolores esulta: è nata la nipotina

La figlia di Emilia e Alfonso troverà tra gli oggetti personali del Mesia delle accuse scritte dallo stesso verso di lei. Dopo aver fatto questa scoperta Maria chiederà dei consigli al nonno Raimundo su come comportarsi. Intanto Antolina, per mettere fine all’esistenza di Elsa, troverà un escamotage per far allontanare il marito da Puente Viejo facendogli ricevere un invito dal marchese Del Laso.

Matias confesserà a Marcela che Elsa ha inscenato il furto alla loro locanda soltanto per poter tornare a vivere con i coniugi Guerrero in modo da riuscire ad incastrare Antolina. Dopo aver appreso la verità, la Del Molino, oltre ad arrabbiarsi con il marito per non averla avvisata subito, se la prenderà anche con Isaac e Consuelo. Julieta cercherà di convincere una famiglia residente a Las Lagunas a non denunciare Molero. Nel frattempo Dolores deciderà di dare la banconote false ai vicini mentre Hipolito si recherà in Svizzera dalla moglie Gracia.

Il Mesia, nel corso di una conversazione telefonica, darà dimostrazione di essere il responsabile dell’incendio che ha distrutto l’abitazione cubana di Maria e Gonzalo. Inoltre Fernando, dopo aver sospettato che Beltran e la cugina Esperanza potrebbero essere ancora in vita, ordinerà ad un suo complice di trovare i certificati di morte dei due bambini. In seguito Antolina continuerà a somministrare del veleno ad Elsa per condurla alla morte. Marcela e Consuelo faranno pace mentre Dolores esulterà di gioia dopo aver appreso di essere diventata nonna. La nonna della Uriarte, dopo aver fatto prelevare la Laguna dalla casa di Antolina ed Isaac dirà a Zabaleta che la giovane potrebbe aver ingerito del veleno.