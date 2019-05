Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 maggio su Rai 3. Giovanna riuscirà ad arrestare Prisco, mentre Franco si scaglierà come una furia contro Ciro. Infine la decisione di Roberto deluderà Marina.

Un posto al sole: Prisco arrestato

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 maggio, svelano che Giovanna procederà all'arresto di Prisco dopo la confessione del suo complice Constantin. Tuttavia la Landolfi temerà che Gaetano non collabori nelle indagini. Nel frattempo Serena e Filippo si incontreranno per decidere come impiegare i soldi ricavati dalla vendita di Gigi del Colle, ma Roberto Ferri potrebbe avere in serbo una proposta inattesa per loro.

Un posto al sole, trame: Franco contro Ciro, Roberto non vuole aiutare Marina

Tensione tra Mariella e Salvatore

Guido si augurerà di essere il padrino di Lollo in occasione del suo battesimo, mentre Franco noterà che Ciro è molto imbarazzato nei confronti di Angela dopo l'arresto di Prisco. Nel frattempo Bice deciderà di prendere in mano la situazione sulla scelta del padrino di Lorenzo, in quanto è in ansia per i dissapori sorti tra Mariella e Salvatore. Infine Serena sarà arrabbiata con Filippo, intenzionato ad appoggiare l'idea imprenditoriale di suo padre.

Anticipazioni Un posto al sole: Franco si scontra con Ciro

Le trame di Un posto al sole, sulle puntate trasmesse la prossima settimana su Rai 3, rivelano sarà evidente la tensione tra Andrea e Arianna dopo l'arrivo di una sorpresa poco gradita al Vulcano. Franco scoprirà che Ciro ha preso una cotta per Angela, tanto da decidere di affrontarlo per chiarire la questione. Nel frattempo Marina farà sempre più fatica a vedere Alberto aggirarsi ai Cantieri. A tal proposito, quest'ultimo deciderà di avere un incontro chiarificatore con Clara.

Roberto delude Marina

Intanto l'ascesa al potere di Alberto sembrerà inarrestabile, anche se Marina cercherà in ogni modo di intralciare i suoi piani. Allo stesso tempo Andrea deciderà di parlare con Arianna, decisa a tenere la pistola al Vulcano. Ornella e Raffaele avranno una sorpresa che li riempirà di gioia, mentre Patrizio riscuoterà molto successo al Vulcano, sebbene il suo comportamento sia molto discutibile. Intanto Marina deciderà di fare di testa sua dopo aver ricevuto il rifiuto di Roberto nel fare la guerra ad Alberto.

Infine Renato scoprirà che Nadia le ha raccontato delle menzogne a riguardo dei suoi genitori. Una scoperta che non sarà accolta con gioia dal giovane. Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Un posto al sole.