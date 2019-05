Le trame della serie televisiva spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra continuano ad essere ricche di intrighi.

Negli episodi che il pubblico avrà modo di vedere in Spagna questa settimana, Isaac Guerrero farà una sconvolgente scoperta.

Il carpentiere quando sarà intenzionato a prendere i soldi nel solito posto in cui li aveva conservati, farà innervosire Elsa Laguna. L’amico di Matias Castaneda, pur avendo visto la sua ex fidanzata abbastanza angosciata, sospetterà che sua moglie Antolina abbia preso i suoi risparmi prima di lasciare Puente Viejo.

Isaac sconvolto, esplode una bomba durante le nozze di Fernando e Maria Elena

Nelle puntate in onda sull’emittente televisiva spagnola “Antena 3” da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019, Elsa per non far soffrire Isaac, gli lascerà credere di avergli mentito di essere ad un passo alla morte.

Il Segreto, trame Spagna: Isaac sospetta di essere stato derubato da Antolina

La Laguna dirà al carpentiere si sentirsi ancora minacciata da Antolina, anche se ha lasciato la città.

Il Guerrero dopo aver parlato con la sua ex fidanzata, controllerà i suoi risparmi per iniziare una nuova vita con la sua amata. L’amico di Matias rimarrà sconvolto quando verrà a conoscenza che il suo denaro è scomparso: i sospetti del falegname si concentreranno subito sulla moglie. Marchena dopo aver incontrato Francisca comunicherà a Prudencio la sua decisione di abbandonare Puente Viejo per aver accettato un lavoro migliore altrove.

Il minore degli Ortega dopo aver augurato buona fortuna al suo ex dipendente, riceverà la visita di Lola, che non potendo estinguere il suo debito, gli dirà di voler rimediare gettandosi tra le sue braccia. Il fratello di Saul rifiuterà l’offerta di Lola, e le darà l’opportunità di pagarlo occupando il posto di suo cugino. Maria Castaneda farà da madrina a Fernando, mentre la sposa Maria Elena arriverà all’altare in compagnia di Raimundo. Don Berengario darà la sua benedizione alla coppia.

Purtroppo proprio quando la figlia di Emilia e Alfonso farà dei complimenti alla nuova compagna del Mesia, precisamente durante il taglio della torta, esploderà una bomba. Gli abitanti di Puente Viejo dopo aver sentito il forte boato, si accerteranno immediatamente dello stato di salute dei partecipanti del matrimonio dei novelli sposi.

Maria si risveglia dal coma, Marcela riceve una bruttissima notizia da Zabaleta

Fernando si dispererà e sarà incapace di credere a ciò che è successo, quando si renderà conto che sua moglie è morta.

Nel frattempo Matias scoprirà di avere un taglio profondo sul viso al tal punto da non riuscire ad aprire gli occhi. Il marito di Marcella pur essendo rimasto ferito, soccorrerà la sorella Maria insieme a Raimundo e Francisca dopo averla vista priva di sensi sul pavimento.

Dopo poche ore, Carmelo condurrà un'indagine sull’attentato, invece Severo non sembrerà sorpreso dalla tragedia, dato che si metterà alla ricerca degli uomini che ha ingaggiato per farla pagare alla Montenegro.

Il Leal dopo aver notato che il Santacruz sta nascondendo qualcosa, gli chiederà se nell’esplosione della bomba ci sia il suo zampino. L’Ulloa cercherà invano di confortare Fernando, che guarderà il corpo senza vita della moglie per l’ultima volta. A seguito del funerale di Maria Elena, il dottor Zabaleta darà una buona notizia al Mesia, dato che gli comunicherà che la madre di Esperanza si è risvegliata. Elsa dopo aver negato a Consuelo di aver avuto dei contatti telefonici con qualcuno che si trova in prigione, annuncerà ad Isaac che dovrà lasciare il paese ma senza di lui. Quest’ultimo non riuscirà a stare tranquillo, quando la nonna di Julieta gli dirà che la Laguna ha fatto una chiamata misteriosa. Il dottor Zabaleta non sarà ottimista con Matias, poiché dopo averlo curato gli dirà che potrebbe perdere un occhio seriamente danneggiato. Il Santacruz negherà alla moglie Irene di essere coinvolto nell’esplosione della bomba. Infine Zabaleta dirà a Marcela che suo marito Matias potrebbe passare a miglior vita.