Il dating di Uomini e donne è arrivato all'atto finale. I tre partecipanti in carica sul Trono Classico tra meno di una settimana effettueranno la loro scelta finale. Negli ultimi giorni la conoscenza tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembra essersi un po' complicata, a causa delle numerose incomprensioni tra i due.

Secondo quanto si apprende dalle prime anticipazioni, lo scorso sabato il bel tarantino avrebbe effettuato la doppia esterna in villa con Natalia e Klaudia. A far capire che durante la registrazione qualcosa sia andato storto, è uno scatto di Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi attraverso il suo profilo Instagram, avrebbe pubblicato una foto di Andrea in cui compare molto pensieroso.

Zelletta prima di entrare nella villa per passare 48 da favola con le sue corteggiatrici, avrebbe dichiarato ai microfoni testuali parole: "Sono entrato in un modo ed esco diverso".

U&D, Natalia Paragoni furiosa con Andrea avrebbe abbandonato la villa.

Andrea avrebbe confessato che grazie al programma condotto dalla De Filippi, ha scoperto un lato del suo carattere che pensava di non avere.

Dalle prime indiscrezioni, sembra che Andrea e Natalia all'interno della villa abbiano avuto l'ennesima discussione. Addirittura la Paragoni avrebbe lasciato la villa, senza essere rincorsa dal tronista. Alla base del litigio tra i due, sembrerebbe esserci ancora una volta il comportamento ambiguo mostrato dal tronista.

Zelletta nel corso dell'esterna con Klaudia si sarebbe lasciato andare a dei baci molto appassionati. La cosa avrebbe molto infastidito Natalia. A questo punto c'è grande attesa tra i numerosi telespettatori di capire se Natalia torni o meno per la scelta finale. Un ulteriore dubbio potrebbe essere quale sia la risposta della Paragoni nei confronti di Andrea, qualora sia lei la scelta.

Andrea svela il suo sogno

Il prossimo 27 maggio verranno registrate le scelte di Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta.

Quest'ultimo ad un passo dalla fine del suo percorso ha svelato il suo sogno sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Andrea ha confessato che da sempre vuole diventare padre. Chissà che la donna giusta per fare il grande passo non sia proprio la ragazza con cui uscirà dallo storico dating di Canale 5.

Giulia Cavaglià: Manuel Galiano si dichiara

Come Andrea Zelletta anche Giulia Cavaglià si trova ad un passo dalla scelta finale. La bella torinese sembra essere sempre più indecisa tra Giulio Raselli e Manuel Galiano.

Quest'ultimo nonostante veda Giulia sempre più presa dal suo rivale, non smette di sperare nel lieto fine. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Manuel ha messo l'esito di un biglietto trovato nei biscotti della fortuna: "La tua vita sarà bella e felice". Chissà che il seguente messaggio non sia di buon auspicio nei confronti di Manuel per far si che Giulia, diventi la sua fidanzata.