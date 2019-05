Tra meno di un'ora dagli studi Elios di Mediaset andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne. La puntata del 16 maggio sarà interamente dedicata alle vicende del Trono Classico ed il protagonista principale sarà Andrea Zelletta. Il bel tronista tarantino assisterà all'addio di una delle sue corteggiatrici preferite.

Natalia e Andrea sempre più distanti

Andrea nonostante sia sempre più vicino alla scelta finale, è sempre più indeciso con chi continuare la conoscenza al di fuori delle telecamere. Secondo alcune indiscrezioni, Natalia Paragoni oggi dovrebbe abbandonare lo studio mettendo un punto alla conoscenza con il tronista.

Zelletta all'interno del dating condotto da Maria De Filippi sta facendo tantissimi passi in avanti verso Klaudia, tanto che la scorsa settimana è anche uscito dallo studio per rincorrerla e convincerla a restare.

Spoiler U&D, Natalia avrebbe abbandonato lo studio dicendo addio ad Andrea

Non va affatto bene la conoscenza con Muriel, che nelle scorse ore ha avuto un duro sfogo. Con Natalia invece, le cose sembrano essersi raffreddate e la ragazza pare che abbia deciso di dire basta.

Natalia non si sentirebbe apprezzata come le altre sue rivali, da qui nascerebbe la decisione di voler terminare la sua esperienza all'interno di U&D. Forse la Paragoni è stata spinta anche dall'ennesimo bacio tra Andrea e Klaudia.

Durante le ultime esterne infatti, il tronista e la sua corteggiatrice preferita hanno fatto una lunga passeggiata per poi terminare l'esterna con un lungo bacio.

Zelletta solamente alle 22,30 si sarebbe presentato sotto casa di Natalia, che a sua volta sarebbe scesa in modo perfetto: proprio per via della perfezione mostrata da Natalia, il tarantino si sarebbe insospettito.

Non convinto Andrea avrebbe chiesto una seconda esterna con Natalia e Klaudia. All'ennesimo bacio con quest'ultima, la Paragoni molto irritata avrebbe deciso di scappare via dallo studio e Andrea si mormora che non abbia fatto nulla per trattenerla. Chissà se Natalia in vista della scelta ritorni sui suoi passi oppure avrà abbandonato il programma definitivamente.

Lo sfogo di Muriel

Mentre Natalia Paragoni sembra che abbia deciso di interrompere la conoscenza con Andrea Zellatta ad un passo dalla scelta, Muriel in queste ore è stata protagonista di uno sfogo piuttosto duro. La reazione della corteggiatrice sarebbe stata riportata dal sito WittyTv e avrebbe colpito molto il tronista. Muriel all'ennesima critica da parte del tarantino sarebbe sbottata: "Io non piango per uno che vedo una volta a settimana".

Muriel sarebbe stanca di essere etichettata dal tronista come una persona falsa, ma nonostante le varie insinuazioni da parte di Andrea avrebbe scelto di continuare a restare nel programma fino alle fine del percorso.