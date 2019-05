Una nuova pioggia di critiche si è abbattuta su Chiara Ferragni nelle ultime ore: la popolare fashion blogger, infatti, è stata presa di mira sul web per come ha deciso di festeggiare i suoi 32 anni. L'influencer, con il marito Fedez e circa 60 amici al seguito, ha voluto regalarsi una giornata speciale a Gardaland: il noto parco divertimenti, infatti, è stato aperto apposta per questo evento, che pare sia costato attorno ai 2 mila e 500 euro soltanto in decorazioni.

È stata una domenica pomeriggio speciale quella che Chiara Ferragni ha voluto regalare ad un folto gruppo di amici: ieri, infatti, l'influencer ha deciso di affittare Gardaland per festeggiare i suoi primi 32 anni con le persone a cui vuole più bene. L'evento che si è tenuto all'interno del parco divertimenti, è stato soprannominato dai presenti "Chiaraland": tutti gli invitati hanno potuto usufruire delle giostre del posto, cenare ad un banchetto adibito apposta per l'occasione e scattare tante foto con la festeggiata.

Se la fashion blogger e il marito Fedez si sono divertiti parecchio a questo party alternativo, chi ha assistito al tutto sui social network, sembra non aver provato la loro stessa felicità.

Sono tanti, infatti, i commenti che alcuni utenti della rete hanno scritto per protestare di fronte all'ennesima festa sfarzosa che hanno organizzato i Ferragnez.

"Sei a Gardaland, non a Chiaraland. Basta con queste manie di protagonismo, per favore. Hai 40 anni", "Vergogna, con tutta la gente che fatica ad arrivare alla fine del mese", questi sono solo un paio dei messaggi di disapprovazione che sono stati inviati alla fashion blogger nella giornata di ieri.

Per il momento, Chiara non ha ancora risposto all'ennesima polemica che è nata sul web in seguito a qualcosa che ha organizzato: la Ferragni, infatti, non smette di pubblicare su Instagram foto e video del party, incurante delle critiche che le continuano ad arrivare da più fronti.

La Ferragni ostenta la sua ricchezza? Le accuse

Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene presa di mira sul web per gli sfarzi che si concede: risale a poche settimane fa, ad esempio, la polemica che è nata sui social per la vacanza in Polinesia che hanno fatto l'influencer e Fedez senza Leone la settimana di Pasqua.

I Ferragnez, però, sono spesso punzecchiati per gli eventi in grande che organizzano: oltre che per il loro matrimonio, nei mesi scorsi i due sono stati criticati per la festa di compleanno del cantante che è stata fatta a sorpresa in un centro commerciale (affittato per l'occasione, esattamente come Gardaland) e per lo spreco di cibo che hanno fatto gran parte degli invitati.

La fashion blogger è stata contestata anche per l'eccessivo costo dell'acqua alla quale ha dato il nome, per i troppi viaggi che fa senza il figlio di un anno e per i tanti soldi che fa spendere ai suoi fan per poterla incontrare. Insomma, qualsiasi cosa facciano Fedez e Chiara sembra non andare bene, ma loro vanno avanti per la loro strada incuranti delle critiche.