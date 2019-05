Rocco Fredella, dopo essere uscito dal programma Uomini e donne, ha incontrato l'amore. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani é stato bersagliato sui social da molteplici critiche per essersi fidanzato subito dopo essere uscito dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Fredella ha salutato lo studio di Canale 5, lamentando di aver avuto anche problemi lavorativi.

La conoscenza con la Galgani non è andata oltre per volontà di quest'ultima che non ha preso una decisione al castello dove Rocco Fredella ha organizzato un ricevimento per lei. La frequentazione con la Galgani sembra essere ormai acqua passata, in quanto lo stesso Rocco ha dichiarato di essere stato preda di un vero e proprio colpo di fulmine. Le critiche ricevute dagli utenti del web sembrano non aver scalfito il nuovo amore dell'ex cavaliere di Uomini e Donne.

Rocco Fredella dopo Gemma ha un nuovo amore

Alcuni hanno insinuato che Fredella, all'epoca della sua partecipazione alla trasmissione, avesse già una relazione con la sua attuale fidanzata. Alcuni hanno scritto che l'ex cavaliere del Trono Over avrebbe addirittura sponsorizzato in puntata una maglietta prodotta dalla sua attuale compagna.

Rocco Fredella ha una nuova fidanzata, il web insorge

Alcuni utenti del web hanno insinuato, dopo aver letto di una cena di Fredella con la sua donna, che i problemi economici dichiarati dall'ex cavaliere non sarebbero reali.

L'uomo, noncurante delle accuse nei suoi confronti, ha manifestato sui social la propria felicità per aver incontrato l'anima gemella, avendo posto fine, così, alla sua solitudine. 'Non ho preso in giro nessuno' ha chiarito l'ex spasimante di Gemma Galgani, difendendo ancora una volta la sincerità del suo tortuoso percorso a Uomini e Donne. Durante la messa in onda del programma, Fredella è parso spesso agitato, per non essere riuscito a trasmettere alla Galgani il suo interesse.

Gemma, infatti, ha ribadito in diverse occasioni di non riuscire a fidarsi di Rocco e ad instaurare una relazione solida con lui. 'Quando c'è di mezzo l'amore è sempre un cosa bella' ha commentato l'uomo, nel corso di una diretta su Instagram, riferendosi alla sua nuova fiamma. In foto Fredella è apparso con una ragazza mora, molto attraente, presentandola come la sua donna. Dalle sue parole si evince che l'ex cavaliere ha conosciuto la sua nuova fidanzata una volta allontanatosi dal programma di Canale 5, senza essersi preso gioco dei sentimenti di Gemma Galgani.

Mentre nel programma Rocco è apparso spesso adirato, ora si è mostrato molto sereno sui social, volendosi godere appieno la nuova relazione. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione.