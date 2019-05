Tutti gli amanti di Uomini e donne in particolare del Trono Over, presto potrebbero assistere ad un vero e proprio colpo di scena. Secondo alcune voci dei rumors riportate dal sito Isa&Chia, Riccardo Guarnieri avrebbe chiesto alla redazione di far tornare in studio la sua fidanzata Ida Platano.

I due protagonisti del dating condotto da Maria De Filippi hanno appassionato i telespettatori con la loro storia fatta di alti e bassi. Dopo l'esperienza a Temptation Island, Ida e Riccardo avevano scelto di dirsi addio per via delle numerose incomprensioni.

U&D Trono Over, ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano: Roberta sbotta.

In seguito alla rottura della relazione, sia la dama che il cavaliere avevano scelto di continuare il percorso nel Trono Over per fare nuove conoscenze. La Platano però per via del sentimento ancora vivo nei confronti del cameriere aveva scelto di abbandonare il programma. Ricordiamo che Riccardo al contrario di Ida, aveva iniziato la conoscenza con Roberta Di Padua.

A distanza di qualche mese, Riccardo Guarnieri sembra essere tornato sui suoi passi con una richiesta particolare al dating di Canale 5.

Il cavaliere a causa della mancanza di Ida, avrebbe chiesto alla redazione di farla tornare in puntata per frequentarla nuovamente.

Alla richiesta di Riccardo secondo alcune indiscrezioni, Ida avrebbe deciso di rispondere in modo positivo. Nonostante il suo ritorno al Trono Over, la Platano sembrerebbe prendere con le pinze la richiesta del suo ex fidanzato. A quanto pare per l'ennesima volta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra essere in atto un vero e proprio ritorno di fiamma.

Il comportamento del cavaliere però avrebbe scatenato l'ira della dama Roberta. Quest'ultima all'indirizzo del cavaliere avrebbe dato avito ad un duro sfogo.

Roberta Di Padua: gravi accuse a Riccardo

Da quando Riccardo Guarnieri ha chiuso la relazione con Ida Platano ha intrapreso una conoscenza con Roberta Di Padua. Nonostante tra i due ci fosse un grande feeling, i rapporti non sono mai stati idilliaci. Guarnieri in più occasioni avrebbe dimostrato di non essere indifferente alle vicende legate alla sua ex fidanzata e questo comportamento, avrebbe scaturito qualche gelosia di troppo da parte di Roberta.

In seguito alla decisione del cavaliere, ovvero quella di tornare a corteggiare Ida, la Padua avrebbe reagito in malomodo. La dama nei confronti di Riccardo ha sollevato delle gravi accuse. Roberta sarebbe convinta che Guarnieri sia tornato da Ida non perché provi un particolare interesse, ma per sfruttare la popolarità della Platano. Quest'ultima ha potuto sempre contare sul sostegno di numerosi fan, soprattutto durante l'esperienza vissuta nel reality estivo di Temptation Island.