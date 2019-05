Durante l'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne (il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), l'ex dama Pamela Berretta ha scoperto che il suo fidanzato Stefano Torrese si sentiva con Roberta Di Padua. Proprio per questo motivo ha troncato la relazione ed è tornata nuovamente single. La dama ha scoperto la frequentazione durante l'ultima registrazione del programma andando poi a sfogarsi, non usando mezzi termini, nelle Instagram storie del social network.

Gossip Uomini e donne: Pamela e Stefano rompono con Roberta Di Padua

Queste le parole taglienti dell'ex dama nelle Instagram Stories: "Le persone felici non perdono tempo facendo male alle altre persone. La cattiveria è per gente cattiva, frustrata ed invidiosa". Inoltre, il suo messaggio è stato accompagnato dall'hashtag: "Le vipere muiono del loro stesso veleno".

Le parole di Pamela sono ovviamente riferite alla sua attuale situazione sentimentale, anche se l'ex dama non ha fatto nomi, né ha tirato in causa in maniera esplicita ciò che è accaduto nell'ultima registrazione del programma condotto da Maria De Filippi. Però a fronte di tutto quello che è successo, è difficile pensare che tutte queste parole non siano riferite al suo ex fidanzato Stefano.

Pubblicità

Pamela e Stefano si sono lasciati

Inoltre a rendere ufficiale la rottura definitiva tra i due è stata la stessa Pamela che ha scritto sui social di essersi lasciata con Stefano per colpa di Roberta di Padua. Infatti, quest'ultima, durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne ha mostrato alcuni messaggi compromettenti che Stefano le ha inviato in chat privata. Questa cosa svelata durante la puntata ha mandato Pamela su tutte le furie. E, allo sfogo precedente, se ne aggiungono altri riportati dall'ex dama: "E' proprio bello quando ti fanno passare davanti a tutta l'Italia per la pazza e stalker di turno, molto gelosa del suo uomo e poi alla fine scopri che tutti i sospetti erano fondati".

Ma all'accusa dell'ex dama è seguita la pronta risposta di Stefano che afferma di preferire i fatti alle parole. Poi ha concluso dicendo: "Cosa non si fa pur di apparire. Delusione totale".

La rabbia di Pamela Berretta non si è placata ma anzi è addirittura aumentata: "Vorrei ricordare che quella che ha lasciato il programma per te sono stata io", in riferimento alle parole di Stefano. E poi ha continuato dicendo che Stefano è stato messo alla porta da Maria De Filippi.

Pubblicità

Infine ha concluso che non vede l'ora che viene mandata in tv la puntata per far scoprire a tutti il perché non l'ha subito cercata. Questo un chiaro riferimento ai messaggi che Stefano si mandava con Roberta. Quest'ultima ha voluto si è semplicemente limita ad invitare il pubblico a seguire la puntata e scoprire la scottante verità.