Stasera settimo appuntamento con il Serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, che inizierà subito con la sfida "in sospeso" tra Mameli e Umberto. Per chi non lo sapesse, settimana scorsa i due componenti della Squadra Bianca hanno iniziato la sfida per contendersi un posto all'interno del programma; la commissione dei professori, però, ha richiesto un'ulteriore prova prima di prendere la tanto temuta decisione in merito all'eliminazione; ma il direttore artistico del programma Giuliano Peparini ha proposto una proroga di sette giorni, visto che Umberto non stava bene fisicamente (problemi al ginocchio). Per questo motivo oggi i due allievi si giocheranno il tutto per tutto per proseguire il cammino verso la finale che si terrà tra due settimane.

Amici: stasera scopriremo chi uscirà tra Mameli e Umberto

Sfida tutti contro tutti

Dopo tale sfida, si proseguirà con la gara, che non sarà la consueta sfida a squadre capitanate da Ricky Martin e Vittorio Grigolo, infatti i ragazzi saranno "tutti contro tutti". Per questo motivo da parte dei professori non ci saranno più delle proposte di sfida, ma delle semplici assegnazioni e come un vero cult torneranno quelle di Rudy Zerbi, che questa settimana, oltre a Giordana e Tish, vedono coinvolto anche Alberto.

Ecco i pezzi che sono stati assegnati: a Giordana e Alberto Blue degli Eiffel 65 (scelta non approvata dalla ragazza), mentre Tish dovrà cantare Shallow di Lady Gaga.

Anche per Umberto arriva un'assegnazione da parte della maestra Celentano: dovrà ballare una coreografia sexy ispirata al film Magic Mike, pellicola incentrata sul mondo dello spogliarello maschile; l'obiettivo? Dimostrare la differenza tra un vero danzatore e uno spogliarellista.

Assente Loredana Bertè, arriva una giuria speciale

Per quanto riguarda Loredana Bertè, invece, per stasera non è prevista nessuna richiesta in particolare, infatti la cantante non sarà presente per impegni professionali; ma al suo posto subentrerà una giuria d'eccezione, composta da Raffaella Carrà, Mara Venier, Gerry Scotti ed Emma Marrone.

