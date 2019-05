Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore 'annunciano' interessanti novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 26 maggio all'1 giugno, Denise negherà di aver baciato Joshua, ma non riuscirà ad ingannare la sorella. Poi Denise e Annabelle discuteranno.

Nel frattempo Werner sarà notevolmente grato a Joshua per avergli salvato la vita. Per tale ragione i due faranno pace. In seguito Robert e Werner faranno una particolare offerta a Joshua.

Werner e Hildegard affiatati

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, come detto quelle che verranno trasmesse da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno, Alfons e Hildegard inviteranno Werner per una cena, poiché avranno paura che l'uomo possa sentirsi solo. Durante la cena Alfons si sentirà di troppo, poiché nel corso di una partita a carte Werner e Hildegard sembreranno parecchio affiatati e in sintonia.

Tempesta d'amore, anticipazioni: Eva scopre che Tina è innamorata di Robert (Foto TvSoap)

Nel frattempo Paul e il padre di Romy non andranno molto d'accordo. In seguito Paul riceverà un aiuto improvviso. Intanto Fabien sarà sicuro di superare l'esame di guida che dovrà sostenere il giorno dopo: per tale ragione inviterà Valentina a fare un giro in macchina.

Fabien parte con Valentina

Joshua dovrà prendere una decisione importante, la quale potrebbe influenzare il suo futuro sentimentale e professionale. Nel frattempo Eva scoprirà che Tina in realtà è innamorata di Robert.

Intanto Fabien sosterrà l'esame di guida ma verrà inaspettatamente bocciato. In seguito il ragazzo non avrà intenzione di svelare a Valentina il fallimento, ma partirà lo stesso insieme a lei per una gita. Poco dopo, la macchina avrà dei problemi e si fermerà improvvisamente. Successivamente Werner manderà un bellissimo mazzo di fiori a Hildegard. Per tale ragione Alfons sarà parecchio turbato e diventerà molto geloso dell'uomo. Nel frattempo Joshua deciderà di rimanere con la bella Annabelle.

Poi il ragazzo sarà tormentato da un dubbio e per tale ragione deciderà di parlare con Paul. La conversazione tra i due uomini sarà ascoltata di nascosto da Annabelle. Nel contempo Robert scoprirà che Fabien ha mentito sulla patente e prenderà per tale ragione dei seri provvedimenti contro il giovane. Infine, Xenia vorrà trovare il volto maschile per la sua campagna pubblicitaria di Miss X. Poi ai provini si presenteranno inaspettatamente sia Alfons che Werner, i quali si contenderanno il posto per lavorare vicino a Hildegard.