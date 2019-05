Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore ci saranno parecchie novità. Alcune anticipazioni riguardano Denise Saalfeld, interpretata dall'attrice Helen Barke, la quale inizierà una nuova relazione proprio quando Joshua Winter sarà finalmente pronto ad affrontare i suoi sentimenti verso la donna.

Pubblicità

Pubblicità

Denise è stata innamorata di Joshua, ma quest'ultimo ha sempre visto la donna come una semplice amica e non ha mai voluto intraprendere una relazione con lei, ma ha iniziato un rapporto amoroso con Annabelle. Nelle prossime puntate, l'amicizia tra Denise e Joshua diventerà molto più intensa e profonda, ma non riuscirà a sbocciare completamente in amore a causa dei sentimenti del ragazzo.

Denise incontra Henry Achleitner

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, come detto quelle che verranno trasmesse in Germania, delusa e angosciata per il comportamento di Joshua Winter, Denise deciderà di non concentrarsi mentalmente sul giovane, ma penserà d'iniziare a conoscere altri uomini.

Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Denise si innamorerà di Henry.

Successivamente il destino le farà incontrare un affascinante veterinario di nome Henry Achleitner. Tra i due ci sarà un'immediata sintonia, poi l'uomo deciderà di trasferirsi immediatamente al Fürstenhof e desidererà fin da subito intraprendere una relazione con Denise Saalfeld. Quest'ultima sarà parecchio attratta dal suo nuovo corteggiatore ma non riuscirà a dimenticare Joshua. In seguito Denise sarà consapevole che non potrà rimanere legata a Joshua se vorrà tornare ad essere felice, pertanto cercherà in tutti i modi di sopprimere il desiderio verso l'uomo e darà finalmente una chance a Henry.

Pubblicità

Joshua Winter innamorato di Denise

Joshua Winter si renderà conto di essere innamorato di Denise Saalfeld, ma cercherà di reprimere i suoi sentimenti verso la donna e farà in modo di concentrarsi esclusivamente su Annabelle. Successivamente Winter non riuscirà più a trattenere le emozioni verso Denise, pertanto lascerà la sua fidanzata. Nel contempo Annabelle sarà notevolmente sconvolta e arrabbiata per la decisione dell'uomo ma non riuscirà a fargli cambiare idea.

In seguito anche Henry sarà parecchio intimorito, poiché avrà paura che Denise possa cadere tra le braccia di Joshua, nuovamente single. Poi la Saalfeld tranquillizzerà Henry e lo sosterrà in una nuova avventura lavorativa, ossia la candidatura come sindaco di Bichlheim.

Il sindaco di Bichlheim dovrà abbandonare la carica, tuttavia si avvierà subito una campagna elettorale per designare il nuovo sindaco della cittadina. Henry saprà dell'opportunità e penserà di prendere al volo l'occasione, dunque si candiderà come 'Primo Cittadino di Bichlheim'.

Pubblicità

Nel contempo Denise cercherà di non pensare al giovane Winter e darà tutto l'appoggio necessario al suo fidanzato per la riuscita del suo nuovo progetto. Successivamente un terribile ed inaspettato evento farà riavvicinare Joshua e Denise. Si tratterà di un incidente aereo che coinvolgerà Christoph ed Eva. La Saalfeld sarà alquanto preoccupata per il padre, mentre Joshua dovrà affrontare il senso di colpa per non aver impedito la tremenda sciagura.