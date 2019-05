La fine della stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne è ormai alle porte: ieri, 21 maggio, è stata effettuata l'ultima registrazione prima della pausa estiva, durante la quale non sono mancati nuovi scontri tra dame e cavalieri. Protagonisti sono stati ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, dopo i buoni propositi della puntata trasmessa ieri su Canale 5, hanno dimostrato di non avere un futuro insieme.

Pubblicità

Pubblicità

Il più duro, a tal proposito, è stato proprio il pugliese, il quale ha ammesso di non essere innamorato dell'ex fidanzata.

Nella stessa registrazione è stato concesso spazio a Gemma Galgani e al nuovo positivo incontro con Mario, oltre che al ritorno in studio di Luisa: dopo aver incassato il rifiuto di Salvio la dama è tornata da lui, lasciando chiaramente presagire un lieto fine.

Uomini e Donne anticipazioni: una dichiarazione spinta su Gemma

Le anticipazioni di Uomini e Donne rilasciate da "Il Vicolo delle News" partono con l'ennesimo scontro trash fra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo ammette di non amare Ida.

Subito dopo si è passati all'esterna tra la dama torinese e Mario: la coppia è andata al bowling e qui si è scambiata un bacio a stampo. Lui si è abbandonato ad una dichiarazione piuttosto osé, affermando che vorrebbe essere l'acqua della doccia di Gemma. Si sono poi dati un ulteriore appuntamento sotto la Mole Antonelliana, ritenuta il luogo perfetto per il primo bacio appassionato. In studio Mario ha confermato la sua galanteria portando delle orchidee a forma di farfalla, poi la coppia ha ballato insieme.

Pubblicità

Maria De Filippi ha quindi introdotto Ida e Riccardo: lei lo ha rimproverato per le dichiarazioni rilasciate a "Uomini e Donne Magazine", dopodiché ha raccontato di non averlo incontrato in settimana, a differenza di quanto progettato inizialmente. Quindi gli ha restituito il bracciale e gli ha chiesto di lasciare lo studio. Durante l'assenza di Riccardo, Ida si è confrontata con Roberta che le ha tolto qualche dubbio sull'intervista a sua volta rilasciata alla rivista.

Trono Over: Riccardo non è innamorato

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 21 maggio, Luisa è tornata in studio su richiesta di Salvio. Infatti quando lei se n'è andata, lui si è reso conto di non volerla perdere. La coppia ha ballato insieme e si è scambiata un bacio davanti al pubblico. L'estate permetterà ad entrambi di fare chiarezza sui rispettivi sentimenti.

Infine Maria De Filippi ha richiamato Riccardo e gli ha chiesto di spiegare le ragioni del ritorno da Ida.

Pubblicità

La conduttrice ha voluto capire se ha richiamato la sua ex perché la preferisce alle altre dame del parterre, o se perché ne è realmente innamorato. Guarnieri ha ammesso di provare qualcosa per la Platano, chiarendo però che non si tratta di amore. A questo punto la dama bresciana ha abbandonato lo studio in lacrime, ponendo fine ad un possibile ritorno di fiamma.

La registrazione ha anche sancito una buona notizia per due ex protagonisti del Trono Over: Mauro e Lisa, che hanno lasciato insieme il programma nel maggio 2017, hanno rivelato che il loro amore procede nel migliore dei modi e che si sposeranno il prossimo anno.