La famosa Tempesta d'amore riserva come sempre interessanti novità. Nelle prossime puntate, Christoph Saalfeld, interpretato dall'attore Dieter Bach, affronterà un momento spiacevole, dovuto all'improvvisa alleanza tra Madeleine e Robert, due delle sue vittime. In seguito Madeleine, da poco tornata a Bichlheim, deciderà di raccontare tutti i dettagli del ricatto subito dall'uomo al figlio Joshua, nato dalla relazione tra lei e Robert. A quest'ultimo rivelerà che Christoph la costrinse a estorcere 2 milioni di euro ai Saalfeld, sfruttando le informazioni che l'uomo aveva su di lui.

Tempesta d'amore: Madeleine incastrerà Christoph. Credit: ARD/Christof Arnold

Poi la donna deciderà di consegnare a suo figlio il denaro che ha sottratto a Robert e a Werner. Di seguito le altre anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore.

Madeleine e Robert si alleano contro Christoph

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Joshua non saprà come sfruttare il denaro ricevuto inaspettatamente da Madeleine. In seguito Robert incoraggerà Madeleine a farsi perdonare per le sue minacce e le chiederà di aiutarlo ad incastrare Christoph.

Successivamente i due si coalizzeranno contro Christoph. Poi Madeleine e Robert progetteranno un'imboscata ai danni del Saalfeld, nella quale l'uomo cadrà totalmente ignaro della vera situazione venutasi a creare.

Robert ascolta la confessione di Christoph

Robert ascolterà la confessione di Christoph. Dopo aver udito la dichiarazione, l'uomo prometterà di far pagare molto cari tutti i complotti al suo avversario. Poi Robert riuscirà anche in un altro intento, poiché anche tutta la famiglia di Christoph sarà contraria e darà ragione a Robert, esclusa Annabelle.

Nel frattempo Madeleine riuscirà a recuperare un buon legame sia con il figlio Joshua che con i Saalfeld. Successivamente la stretta confidenza e l'intimità tra Madeleine e Robert non riuscirà a passare facilmente inosservata ad Eva.

Dove guardare in streaming onlinele puntate di Tempesta d'amore

In attesa della messa in onda dei nuovi episodi di Tempesta d'amore, si ricorda che tutte le puntate già trasmesse possono essere guardate in streaming online registrandosi gratuitamente sulla piattaforma MediasetPlay.it.

In aggiunta alle puntate della serie televisiva, nel sito sono presenti anche numerose trame dei vari episodi, settimana per settimana, ma anche qualche video riguardante le diverse anticipazioni delle future puntate.