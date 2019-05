Nuove e avvincenti puntate di Beautiful attendono i fan della soap americana anche nella settimana che va da domenica 12 maggio a sabato 18 maggio 2019, dove, secondo le anticipazioni, assisteremo alla drastica ed inaspettata decisione di Steffy. La Forrester, dopo aver sorpreso Liam e Hope durante uno scambio di effusioni, sarà sconvolta e lascerà il padre di sua figlia per sempre. Dopo il duro confronto con Liam, Steffy correrà tra le braccia di Bill, il quale invece, si mostrerà felice della situazione, certo che la giovane Forrester finalmente sarà solo sua.

Beautiful, spoiler dal 12 al 18 maggio: Steffy e Bill stringono un patto

Steffy sorprenderà il magnate con una proposta inaspettata: accetterà di diventare sua moglie in cambio del suo pacchetto azionario della Forrester. La decisione di Steffy, renderà furioso il padre Ridge, il quale non vuole per nessun motivo che la figlia cada di nuovo nelle grinfie dello Spencer.

Beautiful, anticipazioni: Steffy stringe un patto con Bill, nozze in vista tra i due

La relazione tra Steffy e Liam ha subito un duro colpo dopo che la giovane ha colto sul fatto il giovane Spencer e Hope.

Sconvolta e in lacrime, Steffy raggiungerà Bill, al quale farà un'inaspettata richiesta. La donna accetterà di diventare sua moglie in cambio delle azioni della Forrester, che il magnate detiene. Un vero e proprio patto che porterà di nuovo la famiglia Forrester a riavere il controllo dell'azienda di famiglia. Steffy non vorrà sposare immediatamente l'ex suocero, ma indosserà la collana con la spada degli Spencer, segno del legame tra lei e Bill.

Liam nel frattempo, pare aver capito che la donna con cui vuole passare il resto della sua vita è Hope, convinto più che mai, che Steffy e suo padre siano fatti l'uno per l'altra.

Beautiful, spoiler al 18 maggio: Bill vuole sposare Steffy, Ridge furioso

Di altro avviso è Ridge che, una volta scoperto il legame tra Bill e la figlia, cercherà in tutti i modi di evitare che i due si sposino. A tal proposito, cercherà di convincere Liam a tornare sui suoi passi, senza successo.

Lo stilista si scontrerà anche con Brooke che sostiene da sempre la figlia Hope e il suo legame con Liam, pur essendo dispiaciuta per Steffy. Stando alle anticipazioni su quanto accadrà nelle puntate in onda dal 12 al 18 maggio, vedremo che Ridge tenterà di convincere Steffy a non cadere nella trappola di Bill, ma la figlia si mostrerà irremovibile. Il magnate nel frattempo, è impaziente di sposare la Forrester, ma Steffy deciderà di posticipare le nozze.

Grazie all'accordo stipulato però, la ragazza otterrà le azioni della Forrester. Bill riuscirà a portare a termine il suo piano e a sposare Steffy?

Questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda dal 12 al 18 maggio 2019 su canale 5, nel consueto orario delle 13,40.