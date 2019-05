Si avvicina anche il finale della quinta stagione di The Flash, la serie che ha come protagonista il l'eroe di Central City. Tra poche ore negli Stati Uniti l'emittente The CW trasmetterà l'ultimo episodio della quinta stagione, il 5x22, dal titolo 'Legacy'.

Dopo cinque stagioni il giovane Barry Allen è cresciuto, ha una moglie - nel presente - e una figlia venuta dal futuro. Nora è una velocista come il padre e la sua presenza ha molto inciso sugli episodi di quest'anno, soprattutto per i suoi rapporti con Eobard Thawne, il primo storico antagonista di Barry, responsabile della morte di sua madre.

Settimane fa gli autori hanno dichiarato che il ritorno dell'Anti-Flash è propedeutico a ciò che vedremo nel prossimo crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, in cui sembra che Barry Allen e il famoso villain giocheranno un ruolo determinante nella trama dell'atteso evento.

Il finale di The Flash 5 ci darà un anticipo del prossimo crossover

The Flash 5, il finale inciderà sul crossover Crisi sulle Terre Infinite

Nell'episodio di stasera il team Flash sarà impegnato in un confronto finale con Cicada II, mentre Barry si ritroverà faccia a faccia con il suo vecchio nemico Eobard Thawne (interpretato, questa volta, da Tom Cavanagh). Negli ultimi episodi di The Flash siamo venuti a conoscenza dei piani di Thawne riguardo Nora. Il villain sa che il pugnale di Cicada è l'unica cosa che può tenerlo prigioniero, perciò, minaccia di mandare la ragazza indietro nel tempo per cercare di distruggerlo.

Per la squadra di Flash si tratterà di decidere quale decisione prendere perché le azioni di tutti avranno delle conseguenze.

Lo showrunner Todd Helbing ha dichiarato, in un'intervista alla rivista settimanale di TvGuide, che il finale sarà carico di tensione e si verificherà un evento che getterà le basi per ciò che accadrà nel crossover della prossima stagione. Ha poi aggiunto che i telespettatori più attenti avranno notato gli easter-egg presenti negli episodi andati in onda quest'anno e da questi si poteva già sospettare qualcosa. Nell'episodio finale di The Flash 5 alcune cose diventeranno più chiare, mentre altre apriranno la strada a ciò che verrà dopo.

Nell'episodio finale di The Flash 5 Barry dovrà fare una scelta difficile

Come abbiamo già detto, stasera negli Stati Uniti l'emittente The CW trasmetterà l'ultimo episodio della quinta stagione di The Flash. Lo showrunner Helbing ha parlato a TvGuide di Barry e di cosa significherà per lui essere un eroe. Il velocista scarlatto prova odio verso Eobard Thawne che ha rovinato la sua vita, ma dovrà mettere da parte il desiderio di vendetta che ha per l'Anti-Flash.

Non sarà facile per lui, ma sceglierà comunque il male minore, se ciò significa salvare la vita di milioni di persone.