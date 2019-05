L'emittente statunitense The CW quest'anno ha stabilito un record: per la prima volta un canale americano ha rinnovato tutti gli show del suo palinsesto. Settimane fa la rete ha precisato che per Supernatural e Arrow si tratterà dell'ultimo rinnovo, rispettivamente per la quindicesima e l'ottava stagione.

Visto che si è nel periodo degli Upfronts 2019, quel momento dell'anno in cui le emittenti statunitensi presentano i prossimi palinsesti televisivi, si parla di tre nuove serie tv annunciate e confermate: il mistery teen-drama 'Nancy Drew', la commedia musicale e spin-off di Riverdale 'Katy Keene' e la nuova eroina dell'Arrowverse 'Batwoman'. Non sono state ancora rese note le date delle première ma le prime due probabilmente andranno in onda in autunno mentre la supereroina di Gotham potrebbe debuttare dopo la conclusione di Arrow. Si analizzano di seguito le trame dei nuovi show prodotti dalla Warner Bros, incentrati sulle tre diverse figure femminili.

The CW presenta le nuove serie tv: Nancy Drew, Katy Keene e Batwoman

Nancy Drew, la serie tv su un famoso personaggio della letteratura americana

In autunno su The CW debutterà la nuova serie Nancy Drew che racconta le vicende di una giovane detective, interpretata da Kennedy McMann. La serie è liberamente tratta da una saga letteraria pop del secolo scorso molto famosa negli Stati Uniti. Da noi il personaggio è poco conosciuto, mentre è amatissimo al di là dell’oceano, protagonista in più di 170 libri pubblicati tra il 1930 e il 2003.

La protagonista della serie dovrà risolvere diversi misteri di episodio in episodio e il personaggio non sarà adulto. Gli autori hanno deciso di ambientare la prima stagione nell’estate successiva al diploma di Nancy, quando accadrà una tragedia e lei starà vicino alla famiglia, trovandosi però coinvolta in un’indagine per omicidio che riporterà alla luce vecchi segreti.

Le nuove serie spin-off di The CW: Katy Keene e Batwoman

Nella prossima stagione televisiva di The CW andranno in onda gli spin-off di due Serie TV di successo, 'Katy Keene' e 'Batwoman'.

Katy Keene: si tratta dello spin-off di Riverdale con protagonista una giovane aspirante stilista, interpretata da Lucy Hale, che a New York incontrerá Josie McCoy (Ashleigh Murray). L'ex leader delle Pussycats ha lasciato Riverdale e si è trasferita a New York perchè sogna di esibirsi a Broadway. Le due stringeranno amicizia e si concentreranno sulle rispettive carriere, circondandosi di nuovi amici e formando con loro una simpatica e affettuosa famiglia allargata.

Batwoman: l'eroina di Gotham è stata già introdotta nell'ultimo crossover dell’Arrowverse, 'Elseworld', andato in onda lo scorso dicembre. La protagonista è Kate Kane (Ruby Rose), alias Batwoman, gay dichiarata, addestrata e combattiva che, per diventare una vera eroina e proteggere Gotham, dovrà prima fare i conti con i propri demoni interiori. Soltanto così potrà diventare il nuovo simbolo di speranza della città invasa dai criminali.