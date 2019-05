Stasera su Rai 2 andrà in scena la fase delle Battle di questa sesta edizione di The Voice of Italy, il talenti musicale condotto da Simona Ventura.

Ogni coach è giunto a questa puntata con la propria Best Six, ovvero i sei talenti ritenuti da loro stessi più bravi e scelti dalla rosa dei quattordici prediletti durante la fase delle Blind Audition. Che cosa accadrà stasera? Scopriamolo insieme.

La fase della Battle: tre talenti per team avranno accesso ai Knockout

Nella fase delle Battle ogni coach suddividerà i talenti del proprio team in tre coppie; ognuna di quest'ultime si scontrerà in un duetto. Al termine della sfida il coach deciderà quale talento rimarrà in gara, l'altro dovrà abbandonare il programma; in questo modo ogni coach porterà alla fase del Knockout tre talenti.

Le quattro 'Best Six'

Di seguito i talenti che si sfideranno questa sera per un posto nella fase dei Knockout:

Team Elettra Lamborghini : Leslie, Greta Giordano, Tahnee Rodriguez, Andrea Bertè, Trisss e Miriam Ayaba;

: Leslie, Greta Giordano, Tahnee Rodriguez, Andrea Bertè, Trisss e Miriam Ayaba; Team Gigi D'Alessio : Elisabetta Pia Ferrari, Domenico Iervolino, Sofia Tirindelli, Carmen Pierri, Andrea Settembre e Eliza G;

: Elisabetta Pia Ferrari, Domenico Iervolino, Sofia Tirindelli, Carmen Pierri, Andrea Settembre e Eliza G; Team Guè Pequeno : Federica Filannino, Francesco Da Vinci, Brenda Carolina Lawrence, Hindaco, Ilenia Filippo e Josuè Previti;

: Federica Filannino, Francesco Da Vinci, Brenda Carolina Lawrence, Hindaco, Ilenia Filippo e Josuè Previti; Team Morgan: Violet, Erica Bazzeghini, Elisa Paschetta, Matteo Camellini, Diablo e Naïve.

Per conoscere i nomi dei talenti che passeranno alla prossima fase, seguite il racconto della puntata, a partire dalle 21.20-