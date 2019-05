Mancano pochi giorni alla messa in onda in diretta della scelta di Andrea a Uomini e donne: stando a quello che si vocifera in rete, dovrebbe essere giovedì 30 maggio la giornata in cui il bel pugliese prenderà la sua decisione finale. Sul portale Witty Tv, però, è stata pubblicata una piccola anteprima video di quello che è successo in villa tra il tronista e le sue due corteggiatrici: ad un certo punto, Zelletta informa Natalia e Klaudia che, da lì a breve, sarebbe arrivata una terza persona per movimentare il loro soggiorno.

Andrea tra Natalia, Klaudia e forse un'altra donna

Chi è la persona che arriva a sorpresa nella villa dove stanno soggiornando Andrea, Natalia e Klaudia? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da quando sui social network è stato pubblicato un breve filmato del weekend che il tronista ha trascorso con le sue corteggiatrici.

"Non saremo soli, una persona sta arrivando", annuncia Zelletta alle due ragazze che si contendono il suo cuore.

Anticipazioni U&D, la villa di Andrea: tra Natalia e Klaudia, spunta una 'terza persona'.

Questo video termina con una macchina nera che entra nel vialetto, ovviamente senza svelare l'identità di colei/lui che farà compagnia ai tre protagonisti del Trono Classico.

Le ipotesi che si stanno facendo su chi potrebbe essere il "terzo incomodo" che arriverà a movimentare le giornate di Andrea e delle sue spasimanti, sono tante: alcuni pensano possa essere Muriel (ex conoscenza del tarantino a U&D), altri che possa trattarsi o della consigliera Gemma Galgani oppure di un parente del tronista, come sua sorella.

Il giorno in cui scopriremo chi parteciperà alla villa di Zelletta, e soprattutto con che intenzioni, sarà quello in cui il giovane farà la sua scelta: stando alle anticipazioni che circolano sul web, Andrea dovrebbe prendere la sua decisione finale tra Klaudia e Natalia giovedì 30 maggio in diretta su Canale 5.

Angela in spa con Alessio: Luca si infuria

Un'altra piccola anticipazione che è stata data in queste ore su quello che è accaduto in villa tra i tronisti e i loro corteggiatori, riguarda Angela Nasti: sulla pagina Instagram di Witty Tv, infatti, è possibile vedere un breve filmato in cui la napoletana trascorre del tempo con Alessio Campoli in una vasca idromassaggio.

Luca Daffrè, dopo aver visto la ragazza che sta corteggiando da mesi stuzzicare il suo rivale, si arrabbia molto e abbandona la stanza quando il romano chiede che vengano spente le telecamere. La scelta della 20enne a Uomini e Donne, avverrà sicuramente domani: come ha anticipato sua sorella Chiara Nasti sui social network, infatti, Angela prenderà una decisione tra Luca e Alessio mercoledì 29 maggio, al termine della prima puntata in diretta che il dating-show sta dedicando ai protagonisti del Trono Classico nel finale di stagione.