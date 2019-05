Ormai manca solamente una settimana per assistere al gran finale della fortunata serie televisiva “Il Paradiso delle signore 3”. La bella notizia è che gli appassionati delle vicende di questo sceneggiato di successo in onda su Rai 1 tornerà ad andare in onda il prossimo autunno. Le anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2019 svelano che ci sarà la resa dei conti tra due personaggi. Luca Spinelli dopo aver fatto prigioniera Marta Guarnieri, e aver avuto un incidente stradale insieme alla giovane, punterà una pistola contro Umberto. Adelaide Di Sant'Erasmo invece dopo aver appreso ciò che è accaduto alla nipote, rimetterà subito piede a Milano.

Il Paradiso delle signore, al 17/5: Adelaide ritorna, resa dei conti tra Luca e Umberto

Il parto di Nicoletta, il ritorno di Adelaide

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che verranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019 su Rai1 sempre alle 15.30, Silvia e Clelia si recheranno nel grande magazzino per stare accanto a Nicoletta, appena diventata mamma. Mentre la Cattaneo stringerà la sua bambina tra le braccia tra le mura del grande magazzino, Antonio dedicherà una serenata romantica ad Elena con l’aiuto di Sandro. Intanto Vittorio e Umberto si metteranno in viaggio per scoprire se Marta si trova alla villa ligure.

Luca si darà alla fuga con la giovane Guarnieri, impedendo al padre e al fidanzato di ritrovarla. Spinelli perderà il controllo della sua automobile in una strada poco praticabile, invece Elena e Antonio prima di varcare la soglia della chiesa riceveranno una sorpresa inaspettata. Successivamente Umberto e Vittorio, dopo aver perlustrato ogni parte del bosco, troveranno Marta in fondo ad un dirupo, invece di Luca non ci sarà nessuna traccia. Nel frattempo Roberta verrà a conoscenza che Federico dovrà partire per il servizio militare.

Il direttore del paradiso e il Guarnieri, dopo aver messo in salvo Marta, la porteranno d’urgenza in ospedale. Adelaide non appena verrà messa al corrente che la giovane Guarnieri ha rischiato di perdere la vita, farà ritorno a Milano. L’esibizione di Tina alla radio si concluderà nel peggiore dei modi, a causa dell’intromissione di Nora. Luciano svelerà a Clelia il piano che porterà a termine a breve per cacciare via dalle loro vite Oscar.

L’arresto di Oscar, Luca punta una pistola contro Umberto

Nel contempo Gabriella riceverà l’ennesima lettera da un misterioso ammiratore.

Luciano avrà il timore che il suo piano per incastrare il Bacchini possa avere un esito negativo. Tina darà scandalo in tutti i quotidiani dopo essere stata accusata di adulterio da Nora, per essersi gettata tra le braccia del marito Sandro. La giovane Amato litigherà per l’ennesima volta con la madre Agnese. Il Cattaneo a causa di un intoppo si vedrà costretto ad agire in prima persona contro Oscar. Gabriella felice del suo nuovo impiego, si rifiuterà di recarsi all’appuntamento del suo corteggiatore.

Luca minaccerà Umberto, puntandogli una pistola contro nella villa dello stesso. Oscar verrà arrestato, invece il Cattaneo finirà in ospedale. Il Guarnieri Senior, dopo essere stato messo alle strette da Spinelli, capirà che è arrivato il momento per affrontare il suo difficile passato. Tina nonostante l'opposizione della madre, deciderà di vivere la sua storia d’amore con Recalcati. Nicoletta prenderà una decisione complicata per il futuro della figlia, invece Silvia sarà convinta che Luciano l’abbia tradita con un’altra donna. Infine Vittorio e Marta dopo aver progettato la loro vita insieme si baceranno appassionatamente, mentre Umberto dovrà svelare ai suoi familiari come mai Spinelli vuole distruggere a tutti i costi i Guarnieri.