Mancano ormai due episodi alla conclusione dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, la Serie TV fantasy più famosa di tutti tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" di George Martin. Tra due settimane, dopo tanta attesa, sapremo finalmente chi siederà sull'ambito Trono di Spade e governerà Westeros con tutti i 7 regni. Sono in tanti a chiedersi se continuerà a regnare Cersei Lannister oppure sarà Daenerys Targaryen a prendere il posto della regina.

Game of Thrones 8x05: la scelta di Daenerys

O ancora potrebbe essere Jon Snow, il cui vero nome è Aegon Targaryen, figlio segreto di Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen. Intanto, domenica 12 maggio negli Stati Uniti andrà in onda il quinto episodio dell'ottava stagione (lunedì' 13 maggio in Italia) trasmesso dal canale televisivo HBO. Questo episodio durerà circa 80 minuti e anche in questo caso non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Come possiamo ben vedere nel trailer ufficiale, la Madre dei draghi cercherà di attuare una nuova strategia con Tyrion per sconfiggere una volte per tutte la sorella di quest'ultimo.

Infatti, al momento, Cersei Lannister è in netto vantaggio in questa guerra: ha già distrutto l'intera flotta di Daenerys, ha ucciso la consigliera Missandei e il drago Rhaegal.

La risposta di Daenerys

Dunque, la Madre dei draghi, dopo aver perso il suo secondo drago e alcuni uomini, tra cui la sua fedele consigliera, ora cercherà di prendere tempo e quindi si consulta a Dragostone con il suo primo cavaliere Tyrion Lannister che ha già provato invano a far cambiare idea a sua sorella.

Jon Snow con le truppe di Grande Inverno è riuscito a raggiungere il sud ed è giunto ad Approdo del Re. Jon avrà il compito di fronteggiare la flotta di Euron Greyjoy. Intanto, sono giunti ad Approdo del Re anche Jaime, il Mastino e Arya. Resterà da vedere se riusciranno a liberare la città dalla tirannia della regina Cersei. Sembrerebbe proprio che questo penultimo episodio della serie tv sia destinato a concludere lo scontro tra la regina Lannister e la regina Targaryen.

Le parole di Emilia Clarke sul quinto episodio dell'ottava stagione

Secondo le ultime indiscrezioni, il quinto episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones sarà un episodio fondamentale anche più importante del terzo episodio che ha visto la lotta tra gli umani e gli Estranei. Infatti, durante un'intervista al programma televisivo Jimmy Kimmel Live, la Madre dei draghi interpretata dall'attrice britannica Emilia Clarke si è lasciata scappare che il quinto sarà un episodio pazzesco.

Infatti, in un primo momento ha detto che il quinto episodio sarà pazzesco e poi si è corretta dicendo il 4,il 5 e il 6 episodio. Successivamente, ha affermato che bisognerà procurarsi la televisione più grande che si ha a disposizione per godersi la puntata.