Martedì 7 maggio c'è stata una registrazione del trono Classico di Uomini e donne dove tutti aspettavano la scelta da parte di uno dei tronisti. Niente di ciò è avvenuto, anche se i percorsi di Andrea, Giulia e Angela stanno volgendo al termine. Manca davvero poco alla scelta finale e, da quanto rivelano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', sembra che tutti i tronisti siano rimasti con due corteggiatori a testa. Nell'ultima registrazione, infatti, Andrea ha dovuto fare i conti con la decisione di Muriel di andarsene dal programma di Maria De Filippi ed è rimasto con le due pretendenti Klaudia e Natalia.

Uomini e donne, spoiler Trono Classico: Andrea bacia Natalia, Muriel se ne va

Con quest'ultima, il giovane pugliese non solo si è baciato, ma ha realizzato ben tre esterne, mentre non c'è stata nessuna uscita con Klaudia, la quale in studio si è lasciata andare alle lacrime.

Anticipazioni Uomini e donne: Muriel dice addio ad Andrea

Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', la registrazione dello scorso 7 maggio è iniziata con i filmati che hanno ripercorso il dopo puntata della volta precedente. Da quanto mostrato, Andrea ha voluto raggiungere Natalia Paragoni in camerino per un confronto, ma la ragazza se ne era già andata.

Pubblicità

Nei corridoi si è poi scontrato con Muriel ed i due hanno cominciato a discutere con la ragazza che si è mostrata scoraggiata, sostenendo di non essere apprezzata dal tronista. Dal canto suo ,Zelletta ha mostrato tutti i suoi dubbi sulla corteggiatrice, in quanto non capisce come lei possa non aver più voglia di vederlo così di punto in bianco. Nonostante le lacrime di Muriel, Andrea se ne è andato, deciso a rincorrere Natalia. Muriel da quanto anticipato, si è eliminata anche a causa di impegni lavorativi.

Trono Classico, registrazione del 7 maggio: tre esterne con bacio tra Andrea e Natalia

Dopo la scorsa puntata, Andrea Zelletta, più che mai deciso a chiarirsi con Natalia, l'ha raggiunta a Milano. Nonostante le molte reticenze di lei, alla fine si sono incontrati, ma la loro prima uscita è stata caratterizzata da litigi e insulti reciproci. Dopo un'ora è stata la Paragoni a chiedere di poter rivedere il tronista e i due si sono incontrati su una terrazza, dove il clima era completamente diverso, tanto che vi sono stati alcuni piccoli baci.

Pubblicità

A distanza di due ore, sempre la Paragoni ha chiesto la possibilità di rivedere Andrea e qui le cose sono andate ancora meglio. Entrambi si sono mostrati molto complici, tra risate e baci che sono durati per gran parte dell'esterna. In studio, l'altra corteggiatrice Klaudia era in lacrime, ma Zelletta l'ha rimproverata per non aver voluto uscire in esterna con lui. Al termine del battibecco, Klaudia e Andrea hanno ballato insieme, mentre Natalia si è detta dispiaciuta nonostante le belle esterne.

Pubblicità

Manca davvero poco alla scelta finale e Andrea dovrà decidere con chi, tra Klaudia e Natalia, uscire dagli studi di Uomini e donne.