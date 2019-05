Si preannunciano ricche di suspense le puntate della serie televisiva “Il Segreto” in programmazione fino al 25 maggio. Gli spoiler rivelano che Elsa Laguna inizierà ad avere numerosi malesseri dopo essersi trasferita a casa di Antolina e Isaac. Le condizioni dell’ex fidanzata del Guerrero saranno abbastanza critiche, al tal punto che fare allarmare seriamente Marcela e Consuelo.

Maria Castaneda invece dopo aver notato lo strano atteggiamento di Fernando Mesia nei suoi confronti, deciderà di scoprire cosa sta tramando. La nipote di Raimundo frugherà tra i documenti del figlio del defunto Olmo,e tramite un indizio apprenderà che lo stesso è venuto a conoscenza del suo inganno, ovvero che lei e Gonzalo non hanno avuto nessuna crisi coniugale a Cuba.

Il Segreto: il timore di Matias, Elsa perde i sensi

Le trame delle vicende ambientate a Puente Viejo, relative agli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 fino a sabato 25 maggio 2019, rivelano che un misterioso uomo deciderà di far girare nel quartiere delle banconote contraffatte.

Trame Il Segreto: Consuelo e Marcela preoccupate per Elsa, Maria smascherata da Fernando

Nel frattempo Matias inizierà a temere che il piano di Isaac ed Elsa per smascherare Antolina possa non avere una buona riuscita. Dolores si preoccuperà dopo aver visto la Laguna in un pessimo stato. Marcela e Consuelo dopo essere state messa in allerta dalla madre di Hipolito si recheranno a casa dei Guerrero per accertarsi sulle condizioni di salute di Elsa: in tale circostanza l’ex ancella si scontrerà per l’ennesima volta contro la nonna di Julieta. L’ex fidanzata di Isaac dopo aver rimproverato Antolina per aver offeso una donna più grande di lei perderà i sensi.

La scoperta di Maria, Antolina sottomette la Laguna

Nel frattempo Prudencio farà una rivelazione sorprendente alla Uriarte, dato che le comunicherà che presto il loro matrimonio verrà annullato. Dolores oltre ad essere venuta a conoscenza che la polizia svizzera sta cercando suo figlio temerà il peggio per essersi resa conto che nella sua bottega ci sono delle banconote false. Julieta si recherà nei territori di Las Lagunas con l’obiettivo di convincere una coppia a schierarsi contro Eustaquio Molero.

Antolina costringerà Elsa a fare una passeggiata nella piazza del paese per far vedere a coloro che la vogliono bene che è in perfetta salute. Julieta continuerà ad aiutare Severo a mettere fuori gioco Molero. Marcela metterà alle strette il marito per farsi rivelare in cosa consiste l’alleanza tra Isaac ed Elsa. Nel contempo, Antolina le darà altri incarichi da svolgere fuori di casa, nonostante le sue condizioni di salute. Per finire Raimundo, Mauricio e Maria prepareranno un piano per fermare il Mesia prima che sia troppo tardi.