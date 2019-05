Nuovo appuntamento con la soap opera “Il Paradiso delle signore”, che questo venerdì ha chiuso i battenti ma non in modo definitivo. I fan dello sceneggiato rivedranno le vicende che ruotano attorno al grande magazzino milanese dopo la pausa estiva, probabilmente da ottobre 2019 sempre su Rai 1, mentre le puntate del terzo capitolo verranno replicate dal prossimo lunedì 20 maggio.

Sicuramente la nuova stagione riserverà tanti colpi di scena all’appassionato pubblico, che non vede l’ora di scoprire se avrà un proseguo la travagliata storia d’amore tra Tina Amato e Sandro Relcalcati. La giovane venere che ha lottato con tutte le sue forze per poter stare al fianco del discografico, pur essendo a conoscenza che era sposato con la manipolatrice Nora, potrebbe annunciare di essere in dolce attesa nei futuri episodi.

Riassunto episodi fino al 17 maggio: Umberto svela la verità, Nicoletta e Riccardo si riavvicinano

E’ proprio così, le registrazioni delle nuove avventure sentimentali dei protagonisti della fortunatissima serie di Rai 1 inizieranno con molta probabilità a partire dal mese di agosto.

Il Paradiso delle signore, nuova stagione: Tina potrebbe aspettare un figlio da Sandro

Ricapitolando ciò che è accaduto negli ultimi episodi della terza stagione, trasmessi dal 13 al 17 maggio 2019, finalmente Vittorio e Marta sono tornati a lavorare insieme al paradiso. Gabriella invece dopo aver avviato la nuova linea d’abbigliamento prémaman, ha deciso di trasferirsi a Parigi per poter diventare un’abile stilista. Intanto Umberto a causa di Luca Spinelli che ha minacciato di ucciderlo nella sua stessa villa, è uscito allo scoperto confessando la verità ai suoi cari.

Il Guarnieri Senior ha svelato che a denunciare i Fonseca in passato fu suo suocero Gregorio di Sant’Erasmo, il padre della moglie Margherita e della cognata Adelaide. Vittorio e Marta si sono promessi che nessuno potrà farli separare per l’ennesima volta in futuro, dopo tutti gli ostacoli che hanno dovuto superare per colpa di Andreina e Lisa. Tra Nicoletta e Riccardo c’è stato un riavvicinamento nel momento più bello, ovvero durante la nascita della loro bambina.

Spoiler sulla quarta stagione: Tina dopo la convivenza con Sandro diventerà mamma?

La giovane Rossi in procinto di lasciare Milano è stata raggiunta da Salvatore che le ha promesso che rimarranno in contatto, dopo averla baciata appassionatamente. Il ragioniere Luciano dopo aver fatto finire in prigione Oscar Bacchini, consentendo a Clelia Calligaris di essere finalmente libera, ha rinunciato a stare insieme alla donna, per rimanere con la moglie Silvia.

Nonostante ciò quest’ultima ha avuto ancora una volta il timore che il marito non abbia ancora dimenticato la madre di Carlo. Clelia tramite una lettera di addio ha ringraziato Luciano per averla salvata, ma soprattutto gli ha annunciato la sua partenza con il figlio. Adelaide ha impedito ad Umberto di fare arrestare Spinelli. Quest’ultimo ha distrutto i documenti riguardanti la famiglia Guarnieri, e il diario di Margherita Sant’Erasmo. Nicoletta ha chiamato la figlia Margherita, con lo stesso nome della madre di Riccardo.

Il ragioniere Cattaneo ha dato l’ultimo saluto alla Calligaris, su consiglio del figlio Federico. Per finire Vittorio ha fatto una proposta di matrimonio a Marta, mentre Tina ha deciso di rimanere con Sandro Recalcati contro la volontà della madre Agnese, ma ricevendo il supporto dalle veneri. A proposito della giovane Amato arrivano delle sorprendenti anticipazioni, dato che a seguito della sua convivenza con l’ex marito di Nora potrebbe rimanere incinta. A questo punto, per sapere con certezza cosa accadrà, ma soprattutto cosa deciderà di fare Agnese se dovesse venire a conoscenza di diventare nonna, non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.