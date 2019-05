I fan dello sceneggiato iberico “Il Segreto” continuano a rimanere sorpresi grazie ai numerosi colpi di scena che movimentano le sue trame. Nelle puntate che andranno in onda in Spagna la settimana prossima, Matias Castaneda non perderà la vita come aveva previsto il dottor Zabaleta, dato che, dopo essersi sottoposto ad un intervento, farà ritorno dai suoi cari in carne ed ossa.

Pubblicità

Pubblicità

Elsa Laguna, precisamente nel capitolo numero 2.080, dopo aver appreso le ultime notizie riguardanti le sue pessime condizioni di salute, si farà coraggio per svelare ad Isaac Guerrero che le resta poco tempo da vivere.

Maria si risveglia, Elsa rivela al Guerrero di avere poco tempo da vivere

Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno modo di guardare dal 20 al 24 maggio 2019, Prudencio proverà gelosia dopo aver visto Lola in compagnia di un uomo.

Spoiler spagnoli Il Segreto: Matias supera l’intervento, Elsa sul punto di morire

Nel frattempo Matias, essendo a conoscenza di poter passare a miglior vita per colpa di una grave infezione in un occhio riportata durante l’attentato che ha causato il decesso di Maria Elena, chiederà ad Isaac di badare a sua moglie e alla sua bambina al posto suo. Maria, dopo aver recuperato i sensi, si renderà finalmente conto di ciò che le è accaduto. Purtroppo, la diagnosi del dottor Zabaleta farà cadere nella disperazione totale la Castaneda.

Pubblicità

Elsa, non appena il Guerrero la metterà alle strette, gli confesserà di essere ad un passo dalla morte. Raimundo e Francisca comunicheranno alla figlia di Emilia e Alfonso di essere rimasta paralizzata, mentre Matias si preparerà per operarsi. Isaac verrà a conoscenza che la sua ex fidanzata soffre di una malattia sconosciuta incurabile. Lola, dopo aver incontrato Francisca, farà delle domande sulla donna al minore degli Ortega.

Matias si salva, Francisca ordina a Mauricio di uccidere Severo

Zabaleta, dopo aver risollevato l’umore della Laguna, dicendole che c’è una speranza che si possa salvare tramite una cura a pagamento, dirà ai Castaneda che l’operazione di Matias è andata a buon fine.

Maria esprimerà apertamente la sua volontà di morire. Successivamente Consuelo, Marcela e il marito, con la complicità di Irene e Adela, raccoglieranno dei soldi iniziando dalla sala comunale, per consentire alla Laguna di pagare il costoso trattamento medico. Prudencio continuerà a nascondere i sentimenti che si è reso conto di provare per Lola. Nel contempo Onesimo e Meliton si sfideranno a duello per Saturna. Maria non potrà ricevere la visita di Irene e Adela, a causa di Mauricio che impedirà alle donne di entrare alla villa.

Pubblicità

La Montenegro, dopo aver cercato di convincere la figlioccia a non arrendersi, deciderà di vendicarsi di Severo. Lola, di ritorno da una passeggiata con Prudencio, confesserà a Marcela che il suo datore di lavoro è l’unico uomo con cui si è rapportata da quando è tornata ad essere single. Per finire l’Ulloa interromperà una conversazione tra Francisca e Mauricio: in particolare quest’ultimo riceverà l’ordine dalla sua padrona di uccidere Severo.