Le anticipazioni della famosa telenovela Tempesta d'amore riservano diverse novità interessanti. Nelle prossime puntate, Werner e Alfons diventeranno rivali in amore. I due uomini si contenderanno Hildegard, la moglie di Alfons. Werner rimarrà notevolmente 'incantato' dalla Sonnbichler durante un evento di beneficenza, dove i due balleranno sulle note di un romantico valzer. In seguito Hildegard si ritroverà al centro di un 'triangolo amoroso' tra suo marito Alfons e Werner.

Werner innamorato di Hildegard

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Werner dopo aver danzato con Hildegard rimarrà notevolmente affascinato e si innamorerà della donna. In seguito Werner non cercherà di reprimere i suoi sentimenti per la donna, bensì tenterà in tutti i modi di conquistarla. L'uomo non terrà conto dei sogni della donna, ma nemmeno del fatto che sia la moglie del suo più fidato e onesto collaboratore.

Werner cerca di avvicinarsi alla Sonnbichler

Werner cercherà diversi modi per avvicinarsi a Hildegard, ma la donna non avrà alcun sospetto che l'uomo provi dei sentimenti verso di lei.

Tempesta d'amore, anticipazioni: Werner e Alfons diventeranno rivali in amore.

Successivamente Werner chiederà alla cuoca se vorrà aiutarlo nella sua fondazione benefica. Poi la Sonnbichler accetterà l'offerta, ma soltanto ad una precisa condizione. Alfons non sarà geloso del rapporto tra la moglie e il suo capo, ma sarà talmente tranquillo da invitare l'uomo a cena a casa sua insieme a lui e Hildegard. Durante la cena, Alfons inizierà a notare qualcosa di ambiguo in Werner. I tre giocheranno a carte e proprio in quel momento Alfons si accorgerà che Werner avrà una particolare intesa con la donna.

Nel frattempo Alfons si sentirà di peso tra i due. In seguito Werner manderà a Hildegard un particolare dono, un mazzo di fiori. Dopo il gesto romantico di Werner nei confronti della cuoca, Alfons diventerà parecchio geloso del suo capo, ciò potrebbe creare delle complicazioni nelle prossime trame.

