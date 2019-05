Nuovo spazio sulla famosa serie televisiva spagnola Il Segreto ambienta a Puente Viejo e caratterizzata da continue sorprese. Nelle prossime puntate italiane Francisca Montenegro chiederà scusa a Maria Castaneda, dopo aver riabbracciato Esperanza e Beltran, per averla fatta soffrire negli anni passati. Proprio quando Fernando Mesia riceverà il consenso per poter rimanere alla casona, dopo aver ricevuto le dovute cure mediche, ritornerà in paese Gonzalo Castro, il nemico di cui credeva di essersi sbarazzato in modo definitivo.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca chiede perdono a Maria, il ritorno di Gonzalo

Quest’ultimo dopo aver comunicato ai suoi cari di essere ritornato per vedere la figlia e il nipote ringrazierà Fernando per aver salvato la vita ai bambini.

Emilia e Alfonso vengono salvati, la Montenegro non uccide Fernando

Presto i telespettatori italiani assisteranno al ritorno in scena della dark lady principale dello sceneggiato. Si tratta di Francisca Montenegro che uscirà allo scoperto quando Fernando Mesia e Maria Castaneda metteranno in salvo Emilia e Alfonso.

Pubblicità

La matrona, dopo essere stata nascosta nelle segrete della sua villa dal marito Raimundo e dal nipote Gonzalo, affronterà il figlio del defunto Olmo fino a volerlo uccidere. Francisca desisterà dal suo terribile intento grazie all’intervento del marito. A questo punto la Montenegro farà sapere a tutti gli abitanti, soprattutto ai suoi nemici, di essersi ripresa il suo potere. In particolare la matrona maledirà Julieta e Saul, dopo essere venuta a conoscenza che convoleranno finalmente a nozze come sognavano da tempo, e affronterà Severo Santacruz dicendogli che sarà il primo della sua lista che la pagherà.

Per via delle torture subite dal malvagio cugino Fulgencio l’anziana donna non se la passerà affatto bene dato che non riuscirà a dormire a causa di continui incubi e perdite di memoria. Problematiche che metteranno in allarme Raimundo.

Maria accetta le scuse di Francisca, Gonzalo ritorna a Puente Viejo

La Montenegro prenderà la situazione alla leggera facendosi forza, ma per non avere altri diverbi con il consorte accetterà su sua richiesta di riposarsi.

Pubblicità

In seguito ci sarà un tragico avvenimento che coinvolgerà Esperanza e Beltran. Quest'ultimi avranno un incidente in auto mentre saranno intenti a raggiungere i loro familiari alla villa. Per fortuna i due cugini non moriranno grazie a Fernando che, dopo averli messi in salvo rischierà addirittura di rimetterci la vita, visto che entrerà in coma. Dopo il salvataggio dei bambini la Montenegro ripenserà a tutte le sofferenze che ha patito in passato Maria per colpa sua.

Pubblicità

A questo punto Francisca chiederà perdono alla figlioccia per aver fatto di tutto per farla allontanare da Gonzalo precisandole di aver agito in tale maniera perché l’ha voluta bene in un modo eccessivo. La Castaneda, dopo aver ascoltato le parole della dark lady, le dirà che suo marito l’ha trattata sempre bene negli anni passati, a differenza dell’ultimo periodo vissuto a Cuba dove l’ha tradita numerose volte. Nonostante ciò, la figlia di Emilia e Alfonso seppelliranno l’ascia da guerra e penserà di iscrivere Beltran ed Esperanza nella scuola di Puente Viejo. Francisca tornerà ad interferire nelle scelte della figlioccia invitandola a fare andare il nipote e la figlia in un istituto privato ma, quando si renderà conto di essere di troppo, farà un passo indietro per non entrare nuovamente in conflitto. Per finire a stravolgere gli animi alla casona ci penserà Gonzalo perché rimetterà per l’ennesima volta piede nel suo paese natale dopo aver parlato al telefono con la moglie.