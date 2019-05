La correttezza del Grande Fratello 16 è stata messa in discussione nelle ultime ore a causa di alcune dichiarazioni di Kikò Nalli. Quest'ultimo, che lo scorso lunedì ha rischiato di essere stato eliminato, sarebbe stato messo in guardia dagli autori del programma in merito all'interesse nato fuori dalla Casa per Mila Suarez. La modella risulterebbe molto amata dal pubblico del Reality Show, soprattutto grazie al ruolo da "vittima" da lei assunto.

Grande Fratello 16: Kikò Nalli messo in guardia dagli autori

L'ex marito di Tina Cipollari avrebbe quindi cercato di comunicare in qualche modo con i propri compagni per invitarli a non fare il gioco dell'ex fidanzata di Alex Belli e trovare un nuovo equilibrio nella Casa, coinvolgendola maggiormente nelle discussioni. E proprio questa novità ha causato un gran polverone nei social network, con il pubblico che pretende dei chiarimenti da Barbara d'Urso.

Il messaggio in codice di Kikò Nalli

Dopo la diretta del Grande Fratello 16 dello scorso lunedì, che ha sancito l'eliminazione di Cristian Imparato, Kikò Nalli avrebbe tentato di comunicare con alcuni colleghi attraverso dei messaggi in codice.

Seduto al tavolo della Casa, l'ex marito di Tina Cipollari ha preso il coltello e ha scritto alcune parole, lasciando intendere che si trattasse della lista della spesa. Ma in realtà si sarebbe trattato di altro, ovvero di un avvertimento rivolto a Enrico, Michael e Gennaro. In occasione del suo breve viaggio in studio, dove ha appreso di non essere stato eliminato, Kikò avrebbe avuto la possibilità di confrontarsi con un autore il quale lo avrebbe messo in guardia sull'affetto dei telespettatori nei confronti di Mila Suarez.

Quest'ultima sarebbe riuscita a conquistare il cuore degli italiani, motivo per cui gli altri gieffini dovranno tentare di arginare il divario che li separa nelle preferenze.

Cambia l'atteggiamento verso Mila Suarez

Attraverso dei messaggi in codice all'interno della Casa del Grande Fratello, Kikò Nalli avrebbe dunque condiviso con alcuni compagni l'avvertimento di un tale Omar, in merito all'affetto dei telespettatori per Mila Suarez. Quest'ultima, in particolare, avrebbe studiato molto bene le dinamiche del programma, facendo in modo di diventare il concorrente vincente.

Avrebbe capito che il vittimismo paga sempre nelle dinamiche televisive, come confermerebbe il suo rapporto burrascoso soprattutto con Francesca De Andrè. I quattro colleghi avrebbero quindi deciso di arginare la supremazia della Suarez, cambiando strategia nei suoi confronti e facendo in modo di non farla passare per la vittima della situazione. Il fatto potrebbe portarla ad un maggiore coinvolgimento nelle dinamiche all'interno del gruppo, magari evitando quegli scontri che hanno contraddistinto fin d'ora il suo percorso.

Il pubblico dei social network non ha, però, gradito questa iniziativa che metterebbe in discussione la correttezza del reality show. E nelle ultime ore sono in molti a chiedere a Barbara d'Urso di chiarire questi sospetti nel corso della diretta del prossimo lunedì.