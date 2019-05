Una villa lampo, emozioni ma anche discussioni in studio. Andrea Zelletta ha chiuso la sua esperienza a Uomini e donne scegliendo Natalia Paragoni che gli ha detto sì. In puntata il tronista è stato sostenuto dalla presenza dei genitori, del nonno e della sorella. "Ieri Angela ti ha detto che la sua villa è durata un giorno e mezzo, nel mio caso molto meno" - ha spiegato il tarantino prima che venissero mandate in onda le immagini del confronto con le due corteggiatrici con le quali ha concluso l'avventura nel people show.

Nell'occasione il venticinquenne ha presentato la sorella a Klaudia Poznanska. Decisione che ha infastidito Natalia Paragoni che, affacciandosi da una finestra, ha richiamato l'attenzione di Andrea: "Vedete che ci sono anche io".

La ventunenne si è prima allontanata e poi è stata frenata da Zelletta che le ha mostrato il video del nonno al quale tiene tanto. Natalia si è emozionata ed ha chiesto di chiudere il collegamento durante il quale c'è stato un momento intimo.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni durante la scelta

A far perdere le staffe all'italo polacca quanto avvenuto in spa con il tarantino che si è lasciato andare ad un bacio passionale con Natalia. A questo punto la diciannovenne ha deciso di lasciare la villa in lacrime. Ospiti in studio Giulia De Lellis, Angela Nasti e Alessio Campoli. Al momento di comunicare il no a Klaudia il tronista non ha trattenuto le lacrime: "Ti voglio bene".

Andrea bacia la Paragoni, Klaudia lascia la villa

Andrea Zelletta è arrivato all’epilogo del suo percorso ad Uomini e Donne tra scontri roventi e baci appassionati.

Nelle prime battute della sua esperienza nel people show di Canale 5 il tarantino è entrato subito in conflitto con Ivan Gonzalez per il reciproco interesse per Natalia Paragoni. L’attrazione nei confronti di quest’ultima ha spinto il tarantino a presentarsi in villa alla vigilia della scelta del tronista spagnolo per manifestare i suoi sentimenti. Un gesto apprezzato dalla corteggiatrice che ha deciso di congedarsi da Ivan e proseguire la conoscenza con Andrea.

Tutto sembrava lasciar presagire un cammino in discesa per i due giovani.

Le prime incomprensioni ed il feeling crescente con le altre corteggiatrici hanno costretto il venticinquenne a rincorrere in più di un’occasione la Paragoni fuori dallo studio del programma televisivo. Nel frattempo Zelletta si è prima avvicinato a Muriel Bassi e poi a Klaudia Poznanska. In particolare nelle ultime puntate il tronista è sembrato più vicino alla diciannovenne italo polacca al punto di rimettere in discussione gerarchie e pronostici finali sulla scelta.

Il percorso di Zelletta a Uomini e Donne

Nel corso del confronto decisivo in villa non sono mancate le tensioni tra Andrea Zelletta e le due corteggiatrici. In particolare il tronista è stato nuovamente messo alle strette da Natalia che non è riuscita a trattenere la sua esuberanza quando ha visto il tarantino in una situazione intima con Klaudia. Come aveva già riferito in una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, il venticinquenne ha ribadito che i giorni trascorsi in villa sono stati determinanti ai fini della scelta.

“Sono esplose delle emozioni incontrollabili nei confronti di una delle due corteggiatrici e finalmente mi è stato tutto più chiaro”.

Andrea Zelletta è approdato alla corte di Maria De Filippi a fine gennaio. Il venticinquenne, originario di Taranto, ha deciso di interrompere la carriera di calciatore, ha giocato con Acireale, Noto e Vigor Lamezia, per dedicarsi esclusivamente al suo nuovo lavoro nel mondo della moda.