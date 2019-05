Dopo Angela Nasti, il secondo tronista a compiere il tanto atteso passo della scelta è stato Andrea Zelletta. Questa forse era la scelta più attesa, dal momento che il percorso del tronista ha coinvolto molto i telespettatori. Nonostante ci siano stati numerosi momenti abbastanza travagliati, il ragazzo è riuscito a portare fino alla fine due sole corteggiatrici: Klaudia e Natalia. Anche in questo caso, l'intera puntata è andata in onda in diretta pertanto, fino a questo momento, era assolutamente impossibile sapere l'esito della scelta.

Come di consueto, si è incominciato con i best moments di Andrea con entrambe le ragazze. In seguito sia Natalia che Klaudia sono entrate in studio e tutti hanno potuto prendere visione dei momenti in villa. Solo dopo queste due tappe si è arrivati alla fase clou. Andrea, visibilmente emozionato, ha chiamato le ragazze, una per volta, e ha comunicato loro la sua decisione.

Scelta di Andrea: fuoco e fiamme nel corso delle esterne in villa con Natalia e Klaudia

La puntata di Uomini e donne di oggi è stata incentrata sulla scelta di Andrea Zelletta.

Uomini e donne, oggi è andata in onda la scelta di Andrea Zelletta

Gli animi si sono subito surriscaldati con la messa in onda dei filmati inerenti la villa. Andrea ha litigato con entrambe le corteggiatrici. La prima a perdere le staffe contro il tronista è stata Natalia. La ragazza si è subito infuriata con lui dopo aver assistito all'incontro tra Klaudia e la sorella di Zelletta. Subito dopo, è andata in onda la parte finale della villa, in cui il pubblico da casa ha assistito alla sfuriata di Klaudia. La ragazza ha lasciato la location in anticipo dopo aver visto l'esterna in SPA fra il tronista e la sua rivale.

Andrea sceglie Natalia, la Paragoni gli risponde di sì mentre Klaudia piange

La puntata è poi entrata nel vivo con il momento della scelta. Andrea ha fatto entrare per prima Klaudia. Il tronista ha ripercorso le tappe della loro conoscenza e ci ha tenuto a porre l'accento sui momenti più belli. Allo stesso tempo però non ha potuto fare a meno di mettere in evidenza le forti paure che nutre nei suoi confronti a causa della giovane età che ha. Proprio per questo motivo, Andrea le ha detto di non aver scelto lei.

La ragazza è quindi scoppiata in lacrime.

Successivamente è giunto il momento di Natalia. Il ragazzo, in modo molto più disteso, ha svelato alla corteggiatrice il momento in cui ha capito di essere interessato a lei. Con il passare del tempo, i due si sono legati sempre più al punto da arrivare a prendere una decisione consapevole. Il ragazzo ha detto a Natalia che lei è la sua scelta. Senza neppure dire una parola, la donna lo ha tirato a sé e l'ha baciato.

Pioggia di petali rossi anche per loro.