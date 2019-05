Poche ore fa il sito di Davide Maggio ha annunciato che le scelte dei tre tronisti di Uomini e donne avverranno con la tradizionale formula in studio con tanto di cascata di petali rossi. Niente Speciale di Uomini e Donne, dunque, e niente Castello per Giulia, Angela e Andrea che si ritroveranno a breve a dover decidere con chi uscire dal programma. Inoltre, secondo le anticipazioni e i rumors, pare che già nella registrazione del trono classico di domani, 7 maggio, uno dei tre tronisti sia pronto a fare la sua scelta.

I fan di Uomini e Donne, che aspettavano il ritorno delle scelte serali al Castello, rimarranno delusi in quanto, secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, pare che non sia in programma lo Speciale di Uomini e Donne. Non si ripeterà, quindi, l'esperimento fatto lo scorso febbraio con le scelte di Teresa, Ivan, Luigi e Lorenzo, nonostante i palinsesti di Mediaset indicassero due puntate speciali in prima serata per la fine di maggio.

Il format, dunque, non verrà riproposto e, secondo le indiscrezioni, la decisione di cancellarlo dal palinsesto è stata presa solo pochi giorni fa, direttamente dalla casa produttrice di Maria De Filippi. Per le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta si tornerà. quindi, alla classica formula che vede i tronisti in studio con tanto di cascata di petali rossi.

Spoiler trono classico, uno dei tronisti pronto alla scelta?

Stando alle indiscrezioni, dunque, Angela, Giulia e Andrea faranno le scelte nello studio di Maria De Filippi sulle classiche poltrone rosse e davanti al pubblico.

Solo in caso di risposta affermativa vedremo la cascata di petali rossi che, da sempre, contraddistingue il momento della scelta a Uomini e Donne. Stando agli ultimi rumors, pare che nella registrazione di domani, 7 maggio, uno dei tre tronisti sia pronto a scegliere. In molti pensano che sia Angela la più vicina ad una scelta, mentre altri pensano a Giulia Cavaglià, rimasta con i due corteggiatori Giulio e Manuel. Più lontano, invece, Andrea Zelletta, il cui percorso sembra ancora molto caotico.

Il giovane pugliese, in ogni puntata, si mostra sempre più indeciso tra le sue corteggiatrici e, solo nel corso della nuova registrazione, scopriremo cosa succederà all'interno dello studio di Uomini e Donne.

In attesa di scoprire quando e come avverranno le scelte dei tre tronisti di questa edizione di Uomini e Donne, non resta che seguire gli appuntamenti del dating show di Maria De Filippi, in onda su canale 5 a partire dalle 14,45, dal lunedì al venerdì.