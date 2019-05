Giovedì 9 maggio andrà in onda l'ultima puntata della fiction televisiva Mentre ero via. La Serie TV in questione è stata molto seguita dal pubblico italiano e in molti aspettano di scoprire tutta la verità sulla storia di Monica, la protagonista. In queste puntate abbiamo visto la donna alla ricerca disperata della verità per quanto riguarda la sua vita. Avendo perso la memoria infatti, molte cose non le sono chiare e alcune persone intorno a lei hanno cercato di farle credere delle cose che in realtà non sono vere. Il finale di stagione però, si preannuncia molto avvincente ed interessante.

Spoiler Mentre ero via finale di stagione: ogni dubbio di Monica si scioglierà

Anticipazioni 'Mentre ero via': Monica riacquista la memoria

Nel corso dell'ultima puntata di Mentre ero via, assisteremo a diversi colpi di scena. La protagonista inizierà pian piano a ricordare e finalmente tutti i nodi verranno al pettine. Monica comincerà a capire quali effettivamente sono le sue colpe e quali le cose che le sono state raccontate che sono invece false. Ogni nuova scoperta getterà in lei parecchia confusione e gli scenari cambieranno continuamente.

Chi fino ad ora era apparso a Monica come un alleato apparirà come nemico e la situazione si capovolgerà nuovamente più volte. Nel corso della parte finale della puntata arriverà una nuova rivelazione che le anticipazioni non lasciano però trapelare. Quello che è certo è che la Grossi dovrà fare i conti con la nuova scoperta che risulterà sconvolgente per lei.

Dove vedere la replica in streaming di 'Mentre ero via'

Per tutti coloro che non potessero assistere all'ultima puntata di Mentre ero via che andrà in onda giovedì 9 maggio su Rai 1, sarà possibile guardare la replica dopo la sua messa in onda attraverso la piattaforma di Rai Play.

L'ente televisivo mette infatti a disposizione dei propri telespettatori un sito online dove poter rivedere tutte le proprie serie tv o programmi preferiti. Vedere le repliche non avrà nessun costo, ma tutti potranno navigare sul sito in questione dopo esserci registrati al solo costo della propria connessione ad internet. È importante ricordare le proprie credenziali in modo tale da poter accedere in maniera veloce ogni qualvolta lo si voglia.

Oltre al sito web, è disponibile anche l'applicazione dell'omonimo sito, scaricabile su smartphone e tablet, sia Android che iOS.

Basterà recarsi su Play Store o Apple store per scaricare l'app in questione e cercare la fiction televisiva 'Mentre ero via' o qualsiasi altra lo si voglia. Anche in questo caso bisognerà iscriversi. L'applicazione permette di avere completo acceso a tutte le repliche anche quando si è sui mezzi pubblici o in generale fuori casa sempre con il proprio computer.