Nel corso della puntata odierna de "La prova del cuoco", la conduttrice Elisa Isoardi si è resa protagonista di un'altra frecciatina riferita, molto probabilmente, al suo ex Matteo Salvini. La donna stava parlando del forte legame che esiste tra l'amore e la cucina. Nel commentare tale questione insieme all'ospite Simona Izzo, la conduttrice si è lasciata scappare una frase di troppo. Elisa Isoardi ha detto: "Ecco perché le mie storie finiscono sempre". Il pubblico in studio è scoppiato chiaramente a ridere, ma la frase non è passata certamente inosservata, soprattutto sui social.

Elisa Isoardi: nuova frecciatina a Matteo Salvini

La vita sentimentale di Elisa Isoardi dopo Matteo Salvini

La storia tra la conduttrice Elisa Isoardi e il vice-premier Matteo Salvini è, ormai, finita da un bel po' di tempo. Mentre il Ministro degli interni si è già cimentato in una nuova relazione, la vita sentimentale della Isoardi continua ad essere notevolmente altalenante. Nei mesi precedenti, infatti, molte riviste di Gossip non hanno fatto altro che parlare dell'ipotetico flirt tra la conduttrice de "La prova del cuoco" e Alessandro, un famoso produttore RAI.

Pubblicità

I due furono paparazzati insieme intenti a scambiarsi un romantico bacio. Questo, unito ai diversi post alquanto criptici pubblicati dalla Isoardi su Instagram, fecero subito pensare che la donna si fosse finalmente fidanzata.

Ad ogni modo, però, non è mai pervenuta una notizia ufficiale in merito all'argomento. Per questo motivo, il pubblico continua a non darsi pace e vuole a tutti i costi scoprire cosa si nasconde veramente nella vita sentimentale della conduttrice.

La frecciatina a 'La prova del cuoco'

In occasione della puntata odierna de "La prova del cuoco", la Isoardi ha mandato una frecciatina rivolta, molto probabilmente, a Matteo Salvini. Tra gli ospiti in studio c'era anche Simona Izzo. Tutti i presenti conversavano amabilmente sulla questione inerente il legame tra l'amore e il saper cucinare. Secondo la famosa attrice e regista, amore e cucina sono il connubio perfetto per mantenere viva e duratura una storia d'amore.

Pubblicità

A quel punto, allora, Elisa Isoardi ha preso la parola ed ha detto: "Ecco perché le mie storie finiscono tutte". La donna ha alluso al fatto che, molto probabilmente, tra lei e Salvini non c'era questo legame tra amore e cucina, ecco perché evidentemente la loro relazione è naufragata.

In studio tutti sono scoppiati a ridere anche se la frase non è passata certamente inosservata per il pubblico da casa. Nel frattempo, ricordiamo che la Isoardi commentò la storia tra Salvini e la sua nuova fiamma Francesca dicendo: "Se Matteo è felice, io sono felice per lui".