La programmazione di Beautiful, Una vita e Il Segreto è destinata a subire alcune modifiche nel corso della settimana che si apre oggi 27 maggio. La principale di esse riguarda il palinsesto di domenica 2 giugno, giorno dedicato alla Festa della Repubblica italiana. Come spesso accade in occasione di alcune delle principali ricorrenze del calendario, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda delle tre storie d'amore, che verranno sostituite da una fiction.

Non è, invece, chiaro se tale variazione resterà confermata anche nelle settimane successive, considerando che nelle domeniche estive gli ascolti potrebbero subire un inevitabile tracollo. Ma le variazioni delle tre soap non si limiteranno alla sola giornata del 2 giugno: sarà soprattutto la telenovela Il Segreto a fare conti con una modifica che non dispiacerà al suo fedele pubblico.

Beautiful, Una Vita e Il Segreto sospese domenica

L'appuntamento della domenica di Beautiful, Una Vita e Il Segreto è diventato una costante negli ultimi mesi, occupando parte del pomeriggio lasciato libero da Domenica Live di Barbara d'Urso.

Domenica 2 giugno, però, le tre serie non andranno in onda e saranno sostitute dalla fiction "L'Onore e il Rispetto - Ultimo capitolo". In attesa di capire se tale sospensione riguarderà la sola giornata dedicata alla Festa della Repubblica italiana, segnaliamo che non ci sarà alcuna variazione relativa a sabato 1° giugno. In tale data, Beautiful andrà in onda regolarmente e tornerà anche Una Vita, che lo scorso sabato non aveva trovato spazio nel giorno pre-festivo.

La telenovela ambientata ad Acacias 38 comincerà alle ore 14:05 circa e proseguirà fino alle ore 15:15 quando lascerà spazio a Il Segreto. Quest'ultimo terminerà alle ore 16:20, lasciando spazio al film "Un sogno per domani".

Una Vita e Il Segreto: variazioni negli orari

La sospensione della puntata domenicale non è l'unica variazione di nota nella programmazione pomeridiana di Canale 5. A partire da oggi 27 maggio, infatti, Il Segreto comincerà prima, sfruttando la cancellazione del daytime di Amici (la cui finale è andata in onda sabato scorso).

La telenovela ambientata a Puente Viejo comincerà alle ore 16:30 circa e si concluderà alle ore 17:10 circa, quando lascerà spazio a Barbara d'Urso e al suo Pomeriggio Cinque. Per quanto riguarda Una Vita, qui le variazioni avranno luogo a partire da lunedì 3 giugno: in concomitanza con la pausa estiva di Uomini e donne, che chiuderà i battenti il 31 maggio, Acacias 38 prenderà il suo posto e proseguirà fino alle ore 16:10, cedendo poi la parola alle pillole del Grande Fratello 16.

Tale episodio verrà nuovamente ridotto quando arriverà su Canale 5 la soap turca "Bitter Sweet", la cui data di esordio non è ancora stata ufficializzata.