U&D, Fabio definisce la storia con Nicole un inferno, lei: 'Eravamo in buoni rapporti'.

Dopo più di quattro anni d'amore, sembra essere finito nel peggiore dei modi il rapporto tra fabio colloricchio e Nicole Mazzocato: questo almeno è quello che si evince ascoltando le parole che ha usato il ragazzo per descrivere la storia che è finita pochi mesi fa.

All'ex fidanzato che ha definito "un inferno" il loro legame a Supervivientes, la corteggiatrice di Uomini e donne ha risposto con incredulità: su Instagram, infatti, la giovane si è detta molto stupita di questa situazione perché lei e il tronista erano rimasti in ottimi rapporti.

Nicole commenta lo sfogo di Fabio a Supervivientes

Risale a poche settimane fa lo sbarco di Fabio Colloricchio nell'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi: oltre che per il corteggiamento ad una collega naufraga sin dal primo giorno, il ragazzo ha fatto parlare di sé per le cose poco carine che ha detto sull'ex fidanzata.

"Vengo da quattro anni molto difficili (un vero inferno). Ho avuto seri problemi con la mia compagna e sono ancora toccato", ha raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne a Supervivientes.

Interpellata da alcuni fan su Instagram sulle dichiarazioni poco eleganti che l'argentino ha rilasciato sul suo conto, Nicole Mazzocato ha detto: "Io e lui siamo rimasti in buonissimi rapporti e ci siamo salutati con bellissime parole prima che partisse per l'Isola".

L'ex corteggiatrice ha aggiunto che quando è stata chiamata dalla Spagna per essere aggiornata su quello che ha raccontato Fabio sul loro rapporto "non ci ho capito più nulla". "Non so perché parli così, non so se incidono le dinamiche del gioco o la fame, ma francamente non so cosa sia successo", ha concluso la giovane nel suo breve sfogo sui social network.

Colloricchio dimentica Nicole con l'ex tronista Violeta

Le parole che ha usato Nicole per commentare lo sfogo che Fabio ha avuto sulla loro lunga storia d'amore stanno facendo il giro del web: la ragazza, infatti, ha svelato per la prima volta che lei e l'ex fidanzato erano rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura.

Che tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne non ci sia più nulla lo confermano anche le loro nuove relazioni: la Mazzocato ha un compagno da qualche settimana con il quale ha fatto un romantico viaggio alle Maldive, Colloricchio ha iniziato un flirt a Supervivientes con una "collega".

È Violeta Mangriran, ex tronista di Mujer y Hombre, la naufraga con la quale l'argentino sta vivendo una cocente passione nel reality sulla sopravvivenza: i Gossip che arrivando direttamente dalla Spagna, infatti, raccontano di una drastica decisione che la ragazza ha preso di recente.

Pur di approfondire la conoscenza con Fabio, pare che la protagonista di U&D spagnolo abbia lasciato il fidanzato Julen, confermando che tra lei e il compagno d'avventura c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine.