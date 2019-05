Sono passati pochi mesi da quando Lorenzo Riccardi ha fatto la sua scelta: in una delle puntate serali di Uomini e donne, infatti, il ragazzo ha preferito Claudia Dionigi a Giulia Cavaglià. Ora che mancano solo pochi giorni alla messa in onda dell'atto conclusivo del percorso della torinese, il suo ex tronista del cuore è intervenuto su Instagram per farle il suo augurio: il 23enne ha detto che spera che la sua ex corteggiatrice possa scegliere una persona che le voglia bene, ma non si è sbilanciato nell'esprimere una preferenza tra Giulio e Manuel.

Pubblicità

Pubblicità

Lorenzo su Giulia: 'Le auguro il meglio'

Quando mancano ormai pochi giorni alle scelte in diretta dei tre protagonisti del Trono Classico, un ex tronista ha fomentato il Gossip, rispondendo ad una domanda sulla ragazza che l'ha corteggiato per mesi a Uomini e Donne. Ovviamente stiamo parlando di Lorenzo Riccardi, che ieri sera ha chiacchierato con i fan su Instagram, catturando le attenzioni dei follower soprattutto quando si è soffermato su Giulia Cavaglià.

A chi gli ha chiesto un parere sulla prossima scelta della torinese, l'ex tronista ha risposto: "Non saprei, ma spero scelga una persona che le voglia bene, se lo merita, è davvero una brava ragazza.

Lorenzo Riccardi, in vista della scelta di Giulia, le ha augurato il meglio.

Le auguro il meglio in tutto e per tutto".

Il "Cobra", dunque, ha preferito non sbilanciarsi sul suo favorito tra gli attuali spasimanti di Giulia, anche se ha spiazzato tutti quando ha detto pubblicamente che spera per lei le cose più belle.

Che Riccardi e la Cavaglià fossero rimasti in buoni rapporti dopo la mancata scelta di lui al Castello, lo si era intuito anche quando l'ex tronista è stato ospite di U&D (sia in coppia con Claudia che da solo) per commentare il percorso della modella piemontese: i due, infatti, si sono sempre scambiati delle battute simpatiche, svelando anche di essersi sentiti una volta al telefono per farsi un reciproco in bocca al lupo per tutto.

Pubblicità

Manuel o Giulio: la scelta della Cavaglià è ancora in bilico

Se Lorenzo Riccardi non si è voluto pronunciare sulla persona che Giulia Cavaglià sceglierà tra pochi giorni, i fan di Uomini e Donne sembrano avere le idee più chiare in merito. Dopo aver visto le ultime esterne della tronista, la maggioranza ritiene che alla fine prevarrà Giulio Raselli: la forte attrazione fisica che c'è tra i due ragazzi è di gran lunga superiore a quella che la giovane dimostra di avere verso Manuel Galiano.

Nel corso della puntata del Trono Classico trasmessa ieri su Canale 5 (l'ultima registrata prima delle tre dirette del 29-30-31 maggio) Maria De Filippi ha provato a mischiare un po' le carte in tavola, facendo notare a tutti che la 24enne di Torino di solito cerca conforto tra le braccia di Manuel dopo aver vissuto un'esterna intensa con il suo "rivale".

Insomma, manca sempre meno al momento finale, quando finalmente sarà possibile assistere alla decisione di Giulia, ma anche a quelle di Andrea Zelletta e Angela Nasti.