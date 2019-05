Oggi 27 maggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del trono over di Uomini e donne in cui Gemma Galgani ha raccontato al pubblico come vanno le cose fra lei e Mario. Inoltre c'è stato anche un ampio spazio dedicato alla tormentata storia d'amore fra Ida Platano e Riccardo Guarneri che anche quest'oggi sono riusciti a conquistare l'interesse del pubblico con il racconto dell'evoluzione del loro rapporto.

Una frequentazione inaspettata

Nel dettaglio, si segnala che la puntata di oggi pomeriggio ha avuto inizio con il rewind della puntata precedente, in cui Tina Cipollari e Gemma Galgani avevano litigato animatamente per le continue angherie dell'opinionista nei confronti della dama torinese. Subito dopo il riepilogo appena citato, Maria De Filippi ha mostrato un video in cui Gemma si lamentava di Tina e delle sue continue critiche. Subito dopo la dama torinese è stata invitata da Maria a fare il suo ingresso e sedersi al centro dello studio per raccontare cosa sta succedendo fra lei ed il suo corteggiatore Mario.

Uomini e Donne, puntata del 27 maggio: Ida e Riccardo litigano e Gemma riceve un regalo

La loro frequentazione, infatti, va avanti ormai da diverse settimane e sembra procedere nel migliore dei modi, tanto che Mario ha portato in studio a Gemma anche delle orchidee in regalo. C'è da aggiungere che poco prima dell'ingresso di Mario, la De Filippi ha mostrato al pubblico anche un'esterna di lui e Gemma, in cui la coppia era seduta su un divano per conoscersi meglio.

Le lamentele di Ida

Nella seconda parte della puntata è stato dedicato ampio spazio alla storia d'amore fra Ida Platano e Riccardo Guarneri.

I due, anche in questa puntata, si sono seduti al centro dello studio per discutere sula loro frequentazione che a quanto pare non sta andando nel migliore dei modi. Ida, infatti, ha spiegato che Riccardo nel corso dell'ultima settimana non ha fatto nulla per riconquistarla e ha rilasciato anche un'intervista in cui non parlava molto bene di lei e della loro frequentazione. Detto questo, la donna ha anche aggiunto di essere stanca di vivere nell'incertezza di non sapere mai cosa Riccardo prova nei suoi confronti.

Così ha chiesto al Guarneri quali sentimenti lui prova per lei e l'uomo non le ha voluto rispondere. La risposta di Riccardo, ovviamente, ha fatto arrabbiare enormemente Ida che a quel punto si è scagliata con rabbia contro il suo ex. Alla fine il loro confronto si è concluso con Ida che ha chiesto a Riccardo di alzarsi dalla sedia in cui era seduto per lasciare il posto ad un'altra persona con cui lei voleva parlare. Persona che alla fine si è rivelata essere Roberta Di Padua, la dama che nelle scorse settimane ha insinuato che Ida e Riccardo si siano lasciati soltanto per stare di più in trasmissione.